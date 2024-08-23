Fransa'da Dang Humması Vakaları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa'da Dang Humması Vakaları Artıyor

Fransa'da yapılan taramalar sonucunda 10 kişide daha dang humması tespit edildi. Ülkede görülen yerli dang humması vakası sayısı 16'ya yükseldi.

23.08.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da 10 kişide daha dang humması vakasının tespit edildiği bildirildi.

Bölgesel Sağlık Ajansı (ARS) tarafından yayınlanan açıklamaya göre, bir sağlık çalışanının ülkenin güneyindeki Vaucluse vilayetinde 14 Ağustos'ta bir dang humması vakasının bildirilmesinin ardından yürütülen taramalar sonucu 1'i yurt dışından gelen olmak üzere, 10 kişide dang humması tespit etti.

Ulusal basına göre, Vaucluse vilayetindeki 9 yeni yerli vakanın da eklenmesiyle ülkede görülen yerli dang humması vakası sayısı 16'ya çıktı.

Ülkede halihazırda 7 yerli vakanın tedavisi devam ediyor.

Öte yandan Fransa Halk Sağlığı Kurulu, 1 Mayıs-13 Ağustos tarihlerinde yurt dışından gelen 1031 kişide dang humması görüldüğünü bildirdi.

Ulusal Sağlık Ajansı, hastalığın yayılmasını önlemek için kamuya açık yollarda ve özel bahçelerde sivrisineklerin yayılmasına karşı çalışmalar yürütüyor.

Dang humması

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Kaynak: AA

Fransa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Dang Humması Vakaları Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
19:09 Ankara’da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 01:02:59. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa'da Dang Humması Vakaları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement