Fransa\'da göç yasa tasarısına karşı gösteri düzenlendi

Fransa'da hükümetin aşırı sağın oylarıyla Parlamentodan geçirdiği göç yasa tasarısına karşı gösteri düzenlendi.

Göstericiler, başkent Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Çok sayıda gencin ve göçmenin katıldığı gösteride, "Göçmenlerle Dayanışma" sloganları atıldı.

Göstericiler, "ırkçı" buldukları tasarıyı, göçmen ve göçmen asıllı kişilere yönelik kuralları katılaştırdığı gerekçesiyle eleştirdi.

Hükümetin, aşırı sağın oylarıyla Parlamentodan geçirdiği söz konusu tasarıdan vazgeçmesini talep eden göstericiler, "Hoş geldiniz göçmenler" ve "Özgürlük" yazılı dövizler taşıdı.

Bazı göstericiler İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in savunduğu göç tasarısına tepkilerini dans ederek ve şarkı söyleyerek gösterdi.

Ülkede bu hafta Lyon, Toulouse gibi farklı kentlerde de tasarıya tepki veren Fransızlar sokağa inerek gösteri düzenlemişti.

Tasarıda neler var ?

Tasarı metnine göre, çalışan yabancılar Fransa'ya geldikten 3 ay sonra, çalışmayanlar ise 5 yıl sonra kira desteğinden faydalanabilecek.

Yasa tasarısı kapsamında güvenlik güçlerine karşı suç işleyen çifte vatandaşlar, Fransız vatandaşlığından çıkarılabilecek.

Aile birleşimi için gerekli koşulları zorlaştıran tasarıyla birlikte, eğitim için Fransa'ya gelen yabancı öğrencilerden depozito alınacak.

Bu depozito söz konusu öğrencilerden biri hakkında Fransız topraklarından uzaklaştırma kararı alındığında geri dönüş masraflarını karşılamayı amaçlıyor.