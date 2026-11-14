Fransa'da gösterilere 106 bin kişi katıldı, polis biber gazı kullandı - Son Dakika
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Fransa'da gösterilere 106 bin kişi katıldı, polis biber gazı kullandı

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Fransa\'da gösterilere 106 bin kişi katıldı, polis biber gazı kullandı
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Fransa'da sendikalar ve Sarı Yelekliler'in hayat pahalılığına karşı çağrısıyla çok sayıda kentte gösteri yapıldı. İçişleri Bakanlığına göre gösterilere 106 bin kişi katılırken Paris, Lyon ve Rouen'de polis biber gazıyla müdahale etti, 121 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da çeşitli sendikaların ve Sarı Yelekliler'in çağrısıyla başkent Paris, Lyon, Rouen dahil çok sayıda kentte sokağa inen göstericilere polis biber gazıyla müdahalede bulundu.

Fransa'da işçi ve öğrenci sendikalarının yanı sıra Sarı Yelekliler'in çağrısıyla çeşitli kentlerde gösteriler düzenlendi.

Hayat pahalılığına karşı sokağa inen göstericiler, hükümetin eğitim için daha fazla bütçe ayırmasını ve çocukların her türlü şiddete karşı korunmasını talep etti.

Göstericiler ayrıca Fransa'da güvenlik güçlerinin silah kullanımına ilişkin meşru müdafaa "zırhı" sağlayan yasa tasarısından vazgeçilmesini istedi.

Paris, Nantes ve Lyon kentlerinde polis ve göstericiler arasında gerilim arttı.

Paris'te yerel saatle 13.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericiler, burada Fransa'nın ulusal marşı La Marseillaise'i okudu.

"(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron, muhafızların gibi düşeceksin", "Dişe diş" ve "Daha az biber gazı, daha fazla felsefe" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Millet Meydanı'na kadar yürüdü.

Göstericiler, "Polis veya ordu için değil, üniversiteler ve liseler için para" ve "Macron ve polisi bizimle savaşıyor ancak ülkeyi abluka altına almak için kararlıyız" sloganları attı.

Kolluk kuvvetlerine ait bir helikopterin havada devriye gezdiği gösterinin güzergahındaki sokaklarda esnaf, dükkanlarının vitrinlerini ahşap levhalarla kapladı.

Paris'te polis, gösterinin bitiş noktası yakınlarında göstericilere copla müdahale etti.

Millet Meydanı'nda ise polisler, kendilerine şişe dahil farklı cisimler fırlatan göstericilere karşı biber gazı kullandı.

Ulusal basındaki haberlere göre Lyon, Nantes, Rouen ve Bordo kentlerinde de kolluk kuvvetleri göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Lyon kentinde bazı göstericiler ve polis arasında gerilim artarken bazı çöp bidonları ateşe verildi.

Bir polis, bir gösterici ile başka bir polis arasındaki gerginliği yatıştırmaya gelen göstericilerden birini copladı.

Rouen'da göstericiler ve polis arasında arbede yaşanırken, Bordo'da ise göstericiler polise farklı cisimler fırlattı.

Nantes kentinde polis, yasağa rağmen sokağa inen göstericileri dağıtmaya çalıştı, izinsiz gösteri kapsamında 9 kişi gözaltına alındı.

Fransa genelindeki gösteriler kapsamında 70 bin polis ve jandarma görevlendirildi.

Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülke genelindeki gösterilere 106 bin kişi katılırken şu ana kadar 121 kişi gözaltına alındı.

Sendikalar, gösterilere 200 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Kaynak: AA
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