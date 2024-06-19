Fransa'da İsrail'e silah satışına karşı yapılan eylemi takip eden gazeteci gözaltına alındı - Son Dakika
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Fransa'da İsrail'e silah satışına karşı yapılan eylemi takip eden gazeteci gözaltına alındı

Fransız Exxelia şirketinin merkezi önünde İsrail'e yönelik silah satışı karşıtı gösteriyi takip eden muhabirler gözaltına alındı. Gazeteci, haber kaynaklarını korumak için polislere telefonunun şifresini vermeyi reddettiği için gözaltı süresi uzatıldı. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), gazetecinin serbest bırakılmasını talep etti.

19.06.2024 00:31
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Fransa'da İsrail'e silah satışına karşı yapılan eylemi takip eden gazeteci gözaltına alındı.

Fransız Blast medyası, X hesabından yaptığı açıklamada, Fransız Exxelia şirketinin merkezi önünde İsrail'e yönelik silah satışı karşıtı gösteriyi takip eden muhabirlerinin gözaltına alındığını belirtti.

Açıklamada, Paris'in 11. bölgesinde bir karakola götürülen gazetecinin haber kaynaklarını korumak için polislere telefonunun şifresini vermeyi reddetmesi üzerine gözaltı süresinin uzatıldığı aktarıldı.

Söz konusu gazetecinin gözaltına alınmasının "bilgilendirme özgürlüğüne yönelik ciddi ve haksız saldırı" olduğu ifade edilen açıklamada, Blast muhabirinin derhal serbest bırakılması istendi.

Açıklamada, birçok göstericinin de gözaltına alındığı ve Paris Savcılığının gösteriyle ilgili soruşturma başlattığı bilgisine yer verildi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), söz konusu gazetecinin haber kaynaklarının gizliliğinin ihlal edilme riski bulunduğunu belirterek, "İsrail'e silah satışı karşıtı eylemi takip eden muhabir serbest bırakılmalı." ifadesi kullanıldı.

Gazzeli bir aile, Exxelia'nın ürettiği bileşenlerin İsrail'in fırlattığı füzelerde kullanıldığının tespit edildiğini savunarak şirket hakkında "taksirle adam öldürme ve savaş suçuna ortaklık etme" iddiasıyla 2016'da Paris'te suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Fransa, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da İsrail'e silah satışına karşı yapılan eylemi takip eden gazeteci gözaltına alındı - Son Dakika
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