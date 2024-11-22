Fransa'da Konferans İptali Mahkeme Kararıyla Bozuldu

Güncel

Fransa'da mahkeme, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin Filistin asıllı Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Rima Hassan'ın başkent Paris'teki bir üniversitede vereceği konferansın iptal edilmesine yönelik kararı bozdu.

Hassan'ın avukatı Vincent Brengarth, X hesabından yaptığı paylaşımda, Paris İdari Mahkemesinin, Hassan'ın, 22 Kasım'da Paris'te Sciences Po Üniversitesindeki konferansının iptal edilmesini "yasadışı" olduğuna karar verdiğini duyurdu.

Brengarth, mahkemenin aldığı kararın "ifade özgürlüğü için bir galibiyet" olduğunu savundu.

Mahkeme, konferansın iptaline yönelik Sciences Po Üniversitesinin 18 Kasım'da aldığı kararı bozarak, okul yönetiminden Hassan'ın konferansının düzenlenmesi için yeni bir tarih belirlemesini istedi.

Sciences Po Üniversitesi yönetimi, 18 Kasım'da aldığı kararla Hassan'ın 22 Kasım'da katılacağı konferansı "kamu düzenine zarar vereceği" gerekçesiyle iptal etmişti.

Hassan, 19 Kasım'da X hesabından yaptığı paylaşımla, üniversite yönetiminin konferansı iptal etmesine tepki göstermişti. Bu kararı, Gazze'deki soykırıma tepki gösterenlerin seslerini susturma girişimi olarak niteleyen Hassan, bunun "kabul edilemez" olduğunu ifade etmişti.

Strazburg Üniversitesi yönetimi de 28 Kasım'da kampüsünde düzenlenmesi beklenen Hassan'ın konferansını "kamu düzenine zarar verme riski taşıdığı" gerekçesiyle iptal etmişti.

Hassan, Strazburg Üniversitesinin bu kararının iptal edilmesi için şikayetçi olmuştu.