Fransa'da lise eylemlerinde polis şiddetine 11 soruşturma açıldı, avukatlar eleştirdi

Fransa'da avukatlar, eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlenen lise eylemlerinde gözaltı sayısının yüksekliğine dikkati çekerek, polisin orantısız güç kullanımına tepki gösterdi.

Yerel basında yayımlanan haberlere göre, Fransa'da lise öğrencilerinin, daha iyi eğitim şartlarının sağlanması için başlattığı eylemler, toplumun farklı kesimlerinin desteğiyle büyürken, eylemcilere polis müdahalesi de tartışılıyor.

Yaklaşık 3 haftadır devam eden eylemlerde Fransız ulusal polisini denetleme ve soruşturma kurumu IGPN'de orantısız polis şiddetine ilişkin açılan soruşturma sayısı 11'e çıktı.

Aralarında eylemlerde gözaltına alınan gençlerin avukatlarının da bulunduğu Yasal Eylem Kolektifi (CAJ) üyeleri, polisin "fiziksel şiddet, hakaret ve aşağılama girişimlerine" tepki gösterdi.

Öte yandan gözaltı sayısının oldukça yüksek olduğuna dikkati çeken avukatlar, polisin orantısız güç kullanımını eleştirdi.

Gözaltına alınarak ifadeye getirilen gençlerin büyük çoğunluğunun yaralı olduğunu savunan avukatlar, gözaltı şartlarının da insani muamele koşullarına uygun olmadığını öne sürdü.

Fransa'da 17 Eylül'de başlayan lise eylemleri sürüyor.

Şu ana kadar 6 bin 500'den fazla kişi hakkında yasal işlem başlatılan eylemlerde, çoğunluğu liseli, 1000'i aşkın kişi yaralandı.