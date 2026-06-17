Fransa'da Liselerde Cep Telefonu Yasağı Geliyor - Son Dakika
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Fransa'da Liselerde Cep Telefonu Yasağı Geliyor

17.06.2026 13:25
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Fransa, cep telefonu kullanım yasağını yeni öğretim yılında liselere de uygulamayı planlıyor.

Fransız hükümeti halihazırda ilk ve ortaokullarda geçerli olan cep telefonu kullanımı yasağını yeni öğretim yılından itibaren liselerde de yürürlüğe koyma hazırlığında olduklarını bildirdi.

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, France Info kanalında katıldığı programda, gençlerin sosyal medya kullanımına ve okullardaki düzenlemelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Geffray, yılbaşından bu yana gündemde olan ve parlamentonun iki kanadı Senato ve Ulusal Meclis arasında müzakere edilen ülke genelinde 15 yaş altına sosyal medya kullanımına ilişkin yasal düzenlemenin nihai halinin bu yaz onaylanmasını beklediğini söyledi.

Bu arada, ilk ve ortaokullarda 2018'den bu yana yürürlükte olan cep telefonu kullanımına yönelik düzenlemenin yeni öğretim yılından itibaren liseler için de devreye koyulmasını planladıklarını duyuran Geffray, "Bunun öğrencilerimiz için kesinlikle hayati olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sosyal medya kullanımına yaş sınırı

Fransa'da 15 yaş altının sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeye ilişkin tasarı metni, ocakta Ulusal Mecliste, nisanda Senatoda onaylanmıştı ancak tasarılar arasında farklar bulunuyordu.

Fransa'da bir yasanın Parlamentodan geçmesi için Senato ve Ulusal Meclisin aynı tasarı metni üzerinde uzlaşması gerekiyor.

Son dönemlerde reşit olmayanların sosyal medya kullanımı Avrupa ülkelerinin gündemindeyken, İngiltere Başbakanı Keir Starmer 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, 16 yaş altının sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeyi gelecek yılın başından itibaren yürürlüğe koyacaklarını duyurmuştu.

Avustralya'da Aralık 2025'te 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimine yönelik düzenleme hayata geçirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Liselerde Cep Telefonu Yasağı Geliyor - Son Dakika

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