Fransa'da liseli eylemlere destek yüzde 55 çıktı, 6 bin 629 kişi gözaltına alındı

Fransa'da yapılan ankete göre, Fransızların yarısından fazlası liselilerin daha iyi eğitim koşulları talebiyle düzenlediği ve günlerdir devam eden eylemlere destek veriyor.

Elabe araştırma şirketince BFMTV için yapılan anket, ülkenin pek çok noktasında günlerdir devam eden ve yer yer şiddet olaylarının yaşandığı lise eylemleri hakkında toplumun nabzını ölçtü.

Anket, Fransızların yüzde 72'sinin liselilerin taleplerinin meşru olduğunu düşündüğünü, yüzde 55'inin eylemlere destek verdiğini gösterdi.

Lise eylemlerine destek oranı öğrenci velileri arasında yüzde 71 oldu.

Liselilerin daha iyi eğitim koşulları talebiyle düzenlediği eylemlere solcu seçmenin desteği yüzde 85 olurken, sağcı ve aşırı sağcı kesimde eylemleri desteklemediği yönünde görüş bildirenlerin oranı yüzde 60 olarak kayıtlara geçti.

Şu ana kadar 6 bin 629 kişi gözaltına alındı

Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül'de başlattığı eylemler, ülkenin farklı kentlerine yayılarak büyümüştü.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, eylemlerde şu ana kadar 6 bin 629 kişinin gözaltına alındığını, 761 güvenlik görevlisinin ve 215 öğrencinin yaralandığını açıklamıştı.