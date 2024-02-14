Fransa'da aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi AP seçimlerinde rekor düzeyde başarı elde edebilir - Son Dakika
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Fransa'da aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi AP seçimlerinde rekor düzeyde başarı elde edebilir

Fransa\'da aşırı sağcı Marine Le Pen\'in partisi AP seçimlerinde rekor düzeyde başarı elde edebilir

Yapılan ankete göre, Fransa'da aşırı sağcı RN partisi haziranda yapılacak AP seçimlerinde oyların yüzde 33'ünü alarak rekor düzeyde başarı elde edebilir. Macron'un partisi ise yüzde 14 oy oranıyla ikinci sırada tahmin ediliyor.

14.02.2024 16:41  Güncelleme: 16:43
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Yapılan yeni bir anket, Fransa'da aşırı sağcı Marine Le Pen'in Ulusal Birlik (RN) partisinin, haziranda yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde rekor düzeyde başarı elde edebileceğini ortaya koydu.

Politico'nun haberine göre, İngiltere merkezli danışmanlık şirketi Portland Communications tarafından ocak sonunda çevrim içi yapılan ankete göre, Fransa'da aşırı sağcı RN partisi haziranda yapılacak AP seçimlerinde oyların yüzde 33'ünü alarak rekor düzeyde başarı elde edebilir.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın da içinde bulunduğu merkez partilerin oluşturduğu Birlikte (Ensemble) ittifakının, seçimlerdeki oy oranının yüzde 14 olacağı tahmin ediliyor.

Fransa'daki bir diğer aşırı sağcı parti Yeniden Fetihin (Reconquete) ise oy oranını yüzde 6'da tutması bekleniyor.

2019'daki AP seçimlerini RN yüzde 23,53'lük oy oranıyla ilk sırada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi LREM ise yüzde 22,47'lik oy oranıyla ikinci sırada tamamlamıştı.

AP'nin 5 yıllık dönemi için seçimler, 6-9 Haziran 2024'te yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi AP seçimlerinde rekor düzeyde başarı elde edebilir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi AP seçimlerinde rekor düzeyde başarı elde edebilir - Son Dakika
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