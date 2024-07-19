Fransa'da Meclis Üyeleri Aşırı Sağcı Vekille Tokalaşmaktan Kaçındı - Son Dakika
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Fransa'da Meclis Üyeleri Aşırı Sağcı Vekille Tokalaşmaktan Kaçındı

Fransa'da erken genel seçimlerin ardından meclisin en genç üyesi olan aşırı sağcı Flavien Termet, diğer milletvekilleri tarafından tokalaşmaktan kaçınıldı. Meclis Başkanlığı için yapılan oylama sırasında Termet'in eli havada kaldı. Solcu vekillerin bir kısmı tebessüm ederek, bir kısmı ise görmezden gelerek Termet'in elini sıkmayı reddetti. Macron'un ittifakı ise 2022 genel seçimlerine göre 90 kadar milletvekili kaybetti.

19.07.2024 11:25
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Fransa'da erken genel seçimlerin ardından dün ilk genel kurulunu yapan mecliste, milletvekillerini karşılama görevi meclisin en genç vekili olan aşırı sağcı Flavien Termet'e kalınca diğerleri genç vekille tokalaşmaktan kaçındı.

Meclis Başkanlığı için yapılan oylama sırasında oyların atıldığı kutunun başında milletvekillerini karşılamak için bekleyen 22 yaşındaki vekil Termet'in eli havada kaldı.

Seçimlerde en fazla sandalye sayısıyla meclise girmeye hak kazanan solcu Yeni Halk Cephesi ittifakı milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un meclis ittifakından bazı isimler, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinden Termet ile tokalaşmayı reddetti.

Solcu vekillerin kimi tebessüm ederek, kimi ise görmezden gelerek aşırı sağcı Termet'in elini sıkmak istemedi.

Termet, 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerde RN partisinin Ardennes vekili olarak meclise girmeye hak kazanmıştı.

Meclisin en genç üyesi olan kişi siyasi geleneklere göre, oyların atıldığı sandığın başında bekliyor ve diğer milletvekilleriyle tokalaşıyor.

İlk kez yeni milletvekillerine kapılarını dün aralayan Ulusal Meclis'te, başkanlık koltuğuna oturacak isim için oylama yapılmış ve seçimin kaybedeni olarak nitelendirilen Macron ittifakının adayı ve eski Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet yeniden göreve seçilmişti.

Erken genel seçimlerde Yeni Halk Cephesi 178 milletvekili çıkarırken Macron'un ittifakı 163, aşırı sağcı RN ittifakı ise 143 milletvekiliyle Meclise girmiş ve iktidar kanadı 2022 genel seçimlerine göre 90 kadar milletvekili kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Meclis Üyeleri Aşırı Sağcı Vekille Tokalaşmaktan Kaçındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da Meclis Üyeleri Aşırı Sağcı Vekille Tokalaşmaktan Kaçındı - Son Dakika
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