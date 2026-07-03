Fransa'da Nazi Destekçilerine Hapis Cezası

Fransa'da terör örgütü kurmak ve silah kaçakçılığı suçlarından yargılanan Nazi destekçisi 6 kişi, en fazla 7 yıl olmak üzere farklı hapis cezalarına mahkum edildi.

Paris Ceza Mahkemesi'nde 23 Haziran'dan bu yana Nazi destekçisi siyasi hareketin mensubu aşırı sağcı 6 kişinin terör örgütü kurmak ve silah kaçakçılığı suçlarından yargılandığı davada karara varıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, mahkeme, 22-25 yaşlarındaki 5 kişiyi terör örgütü kurmaktan, 61 yaşındaki emekli bir Fransız polisini ise silah kaçakçılığından suçlu buldu.

Annesi Japonyalı, babası Faslı olan bir sanık, 7 yıl hapis cezasına çarptırılırken, ayrıca 6 yıl süre ile adli ve sosyal takibe alındı.

Mahkeme, silah kaçakçılığının merkez ismi olarak gördüğü eski asker hakkında da 7 yıl hapis cezası verirken, söz konusu kişinin 4 yıl boyunca adli ve sosyal takibe tabi olmasını kararlaştırdı.

Emekli polis olan sanık 25 ayı tecilli olmak üzere 5 yıl hapis cezası alırken, diğer 3 sanık hakkında ise 4 yıla kadar hapis cezaları verildi. Duruşmaya gelmeyen söz konusu sanıklardan biri hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Aralarında 2 eski askerin de yer aldığı söz konusu 6 kişinin, Müslüman ve Yahudiler dahil toplumun farklı kesimlerine karşı şiddet eylemi planladığından şüphe ediliyordu.