Fransa'da Nazi Destekçilerine Hapis Cezası - Son Dakika
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Fransa'da Nazi Destekçilerine Hapis Cezası

03.07.2026 18:27
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Fransa'da terör örgütü kurmak ve silah kaçakçılığından yargılanan 6 Nazi destekçisi hapse girdi.

Fransa'da terör örgütü kurmak ve silah kaçakçılığı suçlarından yargılanan Nazi destekçisi 6 kişi, en fazla 7 yıl olmak üzere farklı hapis cezalarına mahkum edildi.

Paris Ceza Mahkemesi'nde 23 Haziran'dan bu yana Nazi destekçisi siyasi hareketin mensubu aşırı sağcı 6 kişinin terör örgütü kurmak ve silah kaçakçılığı suçlarından yargılandığı davada karara varıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, mahkeme, 22-25 yaşlarındaki 5 kişiyi terör örgütü kurmaktan, 61 yaşındaki emekli bir Fransız polisini ise silah kaçakçılığından suçlu buldu.

Annesi Japonyalı, babası Faslı olan bir sanık, 7 yıl hapis cezasına çarptırılırken, ayrıca 6 yıl süre ile adli ve sosyal takibe alındı.

Mahkeme, silah kaçakçılığının merkez ismi olarak gördüğü eski asker hakkında da 7 yıl hapis cezası verirken, söz konusu kişinin 4 yıl boyunca adli ve sosyal takibe tabi olmasını kararlaştırdı.

Emekli polis olan sanık 25 ayı tecilli olmak üzere 5 yıl hapis cezası alırken, diğer 3 sanık hakkında ise 4 yıla kadar hapis cezaları verildi. Duruşmaya gelmeyen söz konusu sanıklardan biri hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Aralarında 2 eski askerin de yer aldığı söz konusu 6 kişinin, Müslüman ve Yahudiler dahil toplumun farklı kesimlerine karşı şiddet eylemi planladığından şüphe ediliyordu.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Fransa, Güncel, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Nazi Destekçilerine Hapis Cezası - Son Dakika

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