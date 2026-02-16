Fransa'da Nils Fırtınası Alarmı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fransa'da Nils Fırtınası Alarmı

16.02.2026 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da Nils Fırtınası nedeniyle kırmızı alarm sürüyor, 1000'den fazla kişi tahliye edildi.

Fransa'da son günlerde etkili olan Nils Fırtınası nedeniyle Gironde ve Lot-et-Garonne vilayetlerinde verilen kırmızı alarm devam ediyor.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, ülkede son günlerde etkili olan Nils Fırtınası'na dair açıklama yaptı.

Açıklamada, fırtınanın etkili olduğu, çoğunluğu ülkenin güneyinde ve batısındaki 21 vilayette alarm seviyesinin turuncu olduğu, Gironde ve Lot-et-Garonne vilayetlerinde ise sel riski nedeniyle 11 Şubat'ta verilen kırmızı alarm seviyesinin sürdüğü belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Lot-et-Garonne vilayetine bağlı Aiguillon kasabasında 1000'den fazla kişi sel önlemleri kapsamında tahliye edilirken, kasabadaki hanelerin yüzde 95'inde elektrik kesintisi yaşandı.

Fransa'nın elektrik altyapısı ve bakımından sorumlu kuruluşu Enedis, 45 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu.

Ülkede yaklaşık bir haftadır etkili olan fırtına nedeniyle bazı vilayetlerdeki yollarda maddi hasar meydana gelirken, bazı ev ve iş yerleri de sular altında kaldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Doğal Afet, Acil Durum, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Nils Fırtınası Alarmı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
İzlemek dahi titremeye yetti Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu İzlemek dahi titremeye yetti! Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum
Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti

14:17
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
14:11
İnfial yaratan görüntü Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
İnfial yaratan görüntü! Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
14:03
İmamoğlu “Jeti var“ iddialarına ilk kez yanıt verdi
İmamoğlu "Jeti var" iddialarına ilk kez yanıt verdi
13:32
İran’dan Türkiye’ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
13:02
Jandarmaya çirkin iftira Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
12:45
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz’a ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 14:32:47. #7.11#
SON DAKİKA: Fransa'da Nils Fırtınası Alarmı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.