Fransa'da öğrenci eylemlerinde 6 bin 500'ü aşkın kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'da öğrenci eylemlerinde 6 bin 500'ü aşkın kişi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da öğrenciler eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle Paris, Strazburg ve Saint-Nazaire gibi kentlerde eylemlerini sürdürüyor. 17 Eylül'de başlayan eylemlerde bugüne kadar 6 bin 500'ü aşkın kişi gözaltına alındı, 1000'den fazla kişi yaralandı.

Fransa'da öğrenciler, eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle farklı kentlerde eylemlerini sürdürüyor.

Fransa'nın başkenti Paris'in yanı sıra Strazburg, Saint-Nazaire, Montreuil ve Aix-en-Provence gibi farklı kentlerde öğrencilerin lise ve üniversite önlerindeki eylemleri sürüyor.

Liselilerin eylemlerine üniversite öğrencileri de destek verirken, başkentin önde gelen yükseköğretim okullarından Sciences Po Paris ve Inalco öğrencileri de eylemlere katıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Sciences Po Paris öğrencileri okulun bulunduğu sokakta çöp kovaları, demir çubuklar ve pankartlarla barikat kurarak okul binasına girişleri engelledi.

Bir grup öğrenci okulun önünde otururken, polis destek için gelen diğer eylemcilerin grubun yanına gitmesini engelledi.

Desteğe gelen eylemciler, polislerin başlarının üzerinden öğrencilerin yemesi için sandviç ve meyveler fırlattı.

Fransa'nın ulusal marşı La Marseillaise'i okuyan öğrenciler, "Baskıya uğrayan liselilerle dayanışma" sloganları attı.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin milletvekilleri Gabrielle Cathala, Antoine Leaument ve Thomas Portes, eylemin düzenlendiği alana gitti.

Saint-Nazaire kentinde yaklaşık 150 öğrenci, Aristide-Briand Lisesi önünde toplandı. Eylemciler, lisenin önünde farklı cisimleri ateşe verdi.

Ardından Pierre de Coubertin bulvarına gelen eylemciler, polisin biber gazıyla müdahalesi sonucu bölgeden uzaklaştı.

Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül'de başlattığı eylemler, ülkenin farklı kentlerine yayılarak büyümüştü.

Eylemlerin başından bu yana gözaltına alınanların sayısı 6 bin 500'ü aştı.

Ayrıca eylemlerde, aralarında lise öğrencileri, eğitim personeli ve kolluk kuvvetlerinin bulunduğu 1000'den fazla kişi yaralandı.

Kaynak: AA
StrazburgFransaEğitimGüncelParisEylülDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uygulama noktasında silahlı saldırı 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş 20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Türkiye’de denizden hazine çıktı Hemen teslim etti Türkiye'de denizden hazine çıktı! Hemen teslim etti
Fuhuş suçlamasıyla yakalandı Sabıka fotoğrafı ülkede gündeme oturdu Fuhuş suçlamasıyla yakalandı! Sabıka fotoğrafı ülkede gündeme oturdu
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
14:13
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı’nın evinden çıkan paralar
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı'nın evinden çıkan paralar
13:58
TFF’de bir istifa daha Hacıosmanoğlu’nun yeğeni görevi bıraktı
TFF'de bir istifa daha! Hacıosmanoğlu'nun yeğeni görevi bıraktı
13:36
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
13:26
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
13:25
Devreye İlkay Gündoğan girdi Galatasaray’dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer
Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer
13:18
İstanbul’da lisede kavga Ekipler olay yerine sevk edildi
İstanbul'da lisede kavga! Ekipler olay yerine sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 14:34:05. #7.13#
SON DAKİKA: Fransa'da öğrenci eylemlerinde 6 bin 500'ü aşkın kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei