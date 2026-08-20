Fransa'da 'Ölmeye Yardım' Yasası Yürürlüğe Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'da 'Ölmeye Yardım' Yasası Yürürlüğe Girdi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da, iyileşmesi mümkün olmayan hastalar için 'ölmeye yardım' yasası resmen yürürlüğe girdi.

Fransa'da Anayasa Konseyi tarafından onaylanan ve iyileşmesi mümkün olmayan yetişkin hastaları kapsayan "ölmeye yardım" yasası yürürlüğe girdi.

Fransız Parlamentosunda temmuzda kabul edilen ve ardından Anayasa Konseyi tarafından bazı çekinceler konularak onaylanan yasa, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İyileşmesi mümkün olmayan yetişkin hastalar için çıkarılan yasa, ötanazi yerine "ölmeye yardım" olarak nitelendiriliyor.

Anayasa Konseyi 14 Ağustos'ta yasa tasarısını onaylamış ve yasada bazı hususlara açıklık getirilmesini istemişti.

Yasa, tedavisi bulunmayan ciddi hastalıkları olan 18 yaş üstü Fransızları ve uzun süredir Fransa'da ikamet eden hastaları kapsıyor. Tıbbi yardımlı hayata son verme eyleminin, doktora başvurduktan sonra hastanın kendisi tarafından gerçekleştirilmesini öngören yasa, söz konusu kişilerin hastalığa bağlı acı çekmesi ve özgür iradeleriyle karar vermesi şartını zorunlu kılıyor.

Ancak hasta, bunu fiziki olarak yapabilecek durumda değilse o zaman bir doktor veya hemşire bu eylemi gerçekleştirecek.

Kaynak: AA

Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da 'Ölmeye Yardım' Yasası Yürürlüğe Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 600 bin TL Dünyanın en pahalı baharatı için dikim başladı Kilosu 600 bin TL! Dünyanın en pahalı baharatı için dikim başladı
İlkay Çiçek hakkında dikkat çeken iddia: 1,5 yıl boyunca AK Parti’ye geçmek için uğraşmış İlkay Çiçek hakkında dikkat çeken iddia: 1,5 yıl boyunca AK Parti'ye geçmek için uğraşmış
Yaren doktor olacaktı Onu hayattan koparan alkollü sürücüye verilen ceza vicdanları yaraladı Yaren doktor olacaktı! Onu hayattan koparan alkollü sürücüye verilen ceza vicdanları yaraladı
Trump durdurulmasını istemişti İsrail’in Gazze saldırısında can kaybı 9’a yükseldi Trump durdurulmasını istemişti! İsrail'in Gazze saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
Karısını kurt sanıp öldürdü İşte o koca için verilen karar Karısını kurt sanıp öldürdü! İşte o koca için verilen karar
Türkiye’den kaçırırken yakalandılar Yabancı uyruklu şahıslara 1,4 milyon TL ceza Türkiye’den kaçırırken yakalandılar! Yabancı uyruklu şahıslara 1,4 milyon TL ceza

13:58
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha kapıda Aziz Yıldırım “Kulüp bul“ dedi
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda! Aziz Yıldırım "Kulüp bul" dedi
13:28
Alparslan Kuytul’un yeğeni bakın kim çıktı İtirafçı bile olmuş
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
13:23
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm
12:43
Rusya’dan İsrail’e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
Rusya'dan İsrail'e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
12:04
Türkiye’den İsrail’e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
11:38
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 14:16:42. #7.12#
SON DAKİKA: Fransa'da 'Ölmeye Yardım' Yasası Yürürlüğe Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.