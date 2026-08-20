Fransa'da 'Ölmeye Yardım' Yasası Yürürlüğe Girdi

Fransa'da Anayasa Konseyi tarafından onaylanan ve iyileşmesi mümkün olmayan yetişkin hastaları kapsayan "ölmeye yardım" yasası yürürlüğe girdi.

Fransız Parlamentosunda temmuzda kabul edilen ve ardından Anayasa Konseyi tarafından bazı çekinceler konularak onaylanan yasa, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İyileşmesi mümkün olmayan yetişkin hastalar için çıkarılan yasa, ötanazi yerine "ölmeye yardım" olarak nitelendiriliyor.

Anayasa Konseyi 14 Ağustos'ta yasa tasarısını onaylamış ve yasada bazı hususlara açıklık getirilmesini istemişti.

Yasa, tedavisi bulunmayan ciddi hastalıkları olan 18 yaş üstü Fransızları ve uzun süredir Fransa'da ikamet eden hastaları kapsıyor. Tıbbi yardımlı hayata son verme eyleminin, doktora başvurduktan sonra hastanın kendisi tarafından gerçekleştirilmesini öngören yasa, söz konusu kişilerin hastalığa bağlı acı çekmesi ve özgür iradeleriyle karar vermesi şartını zorunlu kılıyor.

Ancak hasta, bunu fiziki olarak yapabilecek durumda değilse o zaman bir doktor veya hemşire bu eylemi gerçekleştirecek.