Fransa'da Orman Yangınları Rekor Kırdı - Son Dakika
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Fransa'da Orman Yangınları Rekor Kırdı

21.07.2026 17:57
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Fransa'da bu yıl orman yangınları erken başladı, 42 bin hektar alan yandı. Rekor seviyede.

Orman yangınlarının bu yıl erken başladığı Fransa'da, yıl başından bu yana yaklaşık 4 Paris büyüklüğünde alan yandı.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerine göre, Fransa'da bu sezon çıkan orman yangınlarında, daha önce Temmuz 2022'de kaydedilen rekor aşıldı.

Geçmiş yıllara kıyasla yangın sezonunun erken başladığı ülkede, ocak ayından bu yana 42 bin hektardan fazla alan kül oldu. Bu alanın Paris'in yaklaşık 4 katı büyüklüğüne denk geldiği belirtildi.

Söz konusu rakamın, 2025 yılının tamamında yanan alan miktarını da geride bıraktığı kaydedildi.

Fransa'da şimdiye kadarki en büyük orman yangınları 2022'de yaşanmış, o yıl toplam 66 bin 300 hektar alan yanmıştı.

Haziran ve temmuz aylarında rekor sıcaklıkların görüldüğü ülkede, hava koşulları nedeniyle orman yangını riskinin yüksek seyretmeye devam ettiği bildirildi.

Ülkenin güneydoğusu ile batısındaki bazı illerde ve Korsika Adası'nda çıkan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Orman Yangınları Rekor Kırdı - Son Dakika

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