Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde merkez sağın öne çıkan adayları arasında yer alan Edouard Philippe'in başkanlık ettiği Havre Belediyesinde, kamu fonlarının kötüye kullanıldığı şüphesiyle savcılık tarafından ön soruşturma başlatıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Havre Cumhuriyet Savcısı Soizic Guillaume, Ufuklar Partisinin 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayı ve eski Başbakan Philippe'in başkanlık ettiği Havre Belediyesinde kamu fonlarının kötüye kullanıldığı iddiasıyla ön soruşturma başlatıldığı yönündeki haberleri doğruladı.

Havre Belediyesi eski genel müdür yardımcısı Cornelia Findeisen'in ihbarı üzerine harekete geçen savcılık, bir hukuk bürosuna yapılan 28 bin avroluk ödemenin kamu fonlarının amacı dışında kullanılması kapsamında olup olmadığını soruşturuyor.

Havre Belediyesi hakkında, eski genel müdür yardımcısı Findeisen'in Fransa Ulusal Mali Savcılığına (PNF) ihbarda bulunması üzerine 2023'te de soruşturma açılmıştı.

Yerel yönetimin dijital girişim merkezi olan Cite numerique'in işletilmesine yönelik kamu ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti.

Cumhurbaşkanı adayı Philippe'in ihalede LH French Tech isimli dernek lehine usulsüzlük yapıp yapmadığı araştırılmaya başlanmıştı.

Fransa'da gelecek yıl yapılacak seçimlerde, iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeniden aday olamayacak.