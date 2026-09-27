Fransa'da Senatonun 178 üyesinin yenileneceği kısmi seçimde oy verme başladı - Son Dakika
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Fransa'da Senatonun 178 üyesinin yenileneceği kısmi seçimde oy verme başladı

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Fransa'da parlamentonun üst kanadı Senatoda görev yapan 348 senatörden 178'inin yenileneceği kısmi seçimlerde oy verme işlemi başladı. Yerel saatle 08.30'da başlayan oy verme 17.30'da sona erecek, yaklaşık 162 bin büyük seçmenden 93 bin 469'u oy kullanacak.

Fransa'da parlamentonun üst kanadı Senatoda görev yapan senatörlerden 178'inin yenileneceği kısmi seçimler için oy verme işlemi başladı.

Fransa'da kısmi Senato seçimleri için yerel saatle 08.30'da başlayan oy verme işlemi, 17.30'da sona erecek.

Bu seçimlerde, Senatoda görev yapan 348 senatörden 178'i yinelenecek.

Seçimlere, Paris'teki tarihi Lüksemburg Sarayı'nda 6 yıl boyunca görev yapmak için 1686 aday başvurdu. Adaylar arasında eski bir bakan ve 33 milletvekili de bulunuyor.

Ülkedeki 63 ilde ve yurt dışında yaşayan Fransızları temsil eden senatörlerin belirleneceği bu seçimlerin sonuçları, sandıklar açılıp oylar sayıldıkça duyurulmaya başlanacak.

Milletvekillerinin halk tarafından seçildiği ülkede Senato seçimlerinde sadece "seçilmişlerden" oluşan "büyük seçmenler" oy kullanabiliyor.

Bu kişiler, senatör adaylarının yarıştığı seçim çevresinde seçilmişlerden oluşuyor. Aralarında parlamenterler, bölge, il ve belediye meclislerinin üyeleri yer alıyor.

Fransa'da yaklaşık 162 bin "büyük seçmen" bulunurken, bugün düzenlenen kısmi seçimlerde bunların 93 bin 469'u oy kullanacak. Her büyük seçmen, yalnızca bağlı olduğu ilde oy kullanabiliyor.

Kısmi Senato seçimleri, 2027'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce planlanan son ulusal seçim olma özelliğini taşıyor.

Fransa'da parlamentonun üst kanadını Senato, alt kanadını Ulusal Meclis oluşturuyor.

Fransa'da milletvekillerinin seçildiği genel seçimler her 5 yılda bir düzenleniyor.

Senatonun ise bir kısmı her 3 yılda bir yapılan kısmi seçimlerde yenileniyor.

Milletvekili seçilme yaşının 18 olduğu ülkede, senatör olmak isteyenlerin en az 24 yaşında olması gerekiyor.

Genel seçimlerin aksine, Senato seçimlerinde oy kullanmak mecburi, bunu yerine getirmeyen seçilmişler için 100 avro para cezası bulunuyor.

Kaynak: AA
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