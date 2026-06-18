Fransa'da Sıcak Hava Alarmı - Son Dakika
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Fransa'da Sıcak Hava Alarmı

18.06.2026 12:37
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Fransa'da 26 vilayette sıcaklık 40 dereceye çıkabilir, turuncu alarm verildi, tren seferleri iptal.

Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Fransa'da 26 vilayette alarm seviyesi turuncuya yükseltildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı yerlerde sıcaklıkların öğleden sonra 40 dereceyi bulabileceği ifade edildi.

Yüksek sıcaklıklara karşı uyarı yapılan açıklamada, 26 kentte alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiği belirtildi.

Açıklamada, Vaucluse, Haute-Garonne ve Deux-Sevres vilayetlerinde orman yangını riski olduğu kaydedildi.

Fransız ulusal demir yolu şirketi SNCF, hava kalitesindeki düşüş ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle Paris-Orleans-Limoges-Toulouse, Paris-Clermont-Ferrand ve Transversale Sud Bordeaux-Marsilya hatlarında 71 tren seferini 22 Haziran Pazartesiye kadar iptal ettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Sıcak Hava Alarmı - Son Dakika

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