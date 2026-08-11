Fransa'da Sıcak Hava Dalgası Alarmı - Son Dakika
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Fransa'da Sıcak Hava Dalgası Alarmı

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Fransa'da 43 vilayette 'turuncu' alarm verilerek sıcak hava dalgası uyarısı yapıldı.

Yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Fransa'da 43 vilayette, alarm seviyesi "turuncu" olarak belirlendi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, ülke genelinde yeni bir sıcak hava dalgasının etkisini göstermeye başladığını bildirdi.

Sıcak havalara karşı uyaran Meteo-France, dün 21 olan "turuncu" alarm verilen vilayet sayısının bugün itibarıyla 43'e çıkarıldığını duyurdu.

Ülke genelinde en düşük sıcaklıkların 20 derece olacağı özellikle Fransa'nın batısı ve güneybatısında ise termometrelerin 36-38 derecede seyredeceği kaydedildi.

Rekor sıcaklıkların görüldüğü Fransa bu yıl tarihinin en sıcak temmuzunu yaşamıştı. Haziran sonu temmuz başında etkili olan sıcak hava dalgasında geçmiş yıllara kıyasla yüzde 36 artışla, 5 bin 767 fazladan ölüm kaydedilmişti.

Sıcak havaların ve kuraklığın yangın riskini artırmasıyla ülke genelinde bu yıl 117 bin hektar alan kül olmuştu.

Kaynak: AA

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