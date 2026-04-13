Fransa'da Siyonizm Karşıtı Tasarıya Tepkiler - Son Dakika
Fransa'da Siyonizm Karşıtı Tasarıya Tepkiler

13.04.2026 21:09
Uluslararası Af Örgütü, Fransa'daki yeni yasa tasarısının Filistin destekçilerini suçlayacağını belirtti.

Uluslararası Af Örgütü Fransa Ofisi (Amnesty International France), Fransa'da siyonizm karşıtlığını cezalandırmayı kapsayan yasa tasarısının "Filistinlileri desteklemeyi suç kapsamına alacağını" belirtti.

Uluslararası Af Örgütü Fransa Ofisi'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Yadan yasa tasarısı" olarak da bilinen Fransa'da siyonizm karşıtlığını cezalandırmayı kapsayan yasa tasarısına tepki gösterildi.

"Yadan yasası nedeniyle, Filistinlileri desteklemek suç kapsamına alınacak." ifadesine yer verilen açıklamada, Fransız milletvekili Caroline Yadan'ın söz konusu tasarıyı 16 Nisan'da Ulusal Meclis'te tanıtacağı anımsatıldı.

Açıklamada, bu tasarının son derece tehlikeli sapmalara yol açacağı savunuldu.

Yadan tarafından Kasım 2024'te Meclis'e sunulan tasarı, bir devletin varlığının inkar edilmesinin yanı sıra İsrail'in Nazi rejimine benzetilmesinin cezalandırılmasını öngörüyor.

"Yahudi Karşıtlığının Yeni Türleriyle Mücadele" başlıklı söz konusu tasarı, Meclis'te 16 Nisan'dan itibaren görüşülecek.

Filistin destekçileri ve solcu milletvekilleri ise tasarının, Yahudi karşıtlığıyla mücadele adı altında siyonizm karşıtlığını ve İsrail'e yönelik eleştirileri cezalandırmak için kullanılabileceği gerekçesiyle düzenlemeye karşı çıkıyor.

Tasarıya karşı Meclis'in sayfasında başlatılan imza kampanyası 500 bini aşarken, başkent Paris'te dün tasarı karşıtı gösteri düzenlenmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Filistin, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Siyonizm Karşıtı Tasarıya Tepkiler - Son Dakika

11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar 11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
Eskişehir’de 32 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu Eskişehir'de 32 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu
İran fena zarar verdi: ABD eski uçaklarını depodan çıkarıyor İran fena zarar verdi: ABD eski uçaklarını depodan çıkarıyor
İnfial yaratan İsrail iddiası Cumhurbaşkanlığından açıklama var İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
ABD’ye abluka resti İran, Beyaz Saray’ın çevresindeki istasyonları paylaştı ABD'ye abluka resti! İran, Beyaz Saray'ın çevresindeki istasyonları paylaştı
Küba’dan ABD’ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz Küba'dan ABD'ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz

21:09
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı’ndan geri döndü
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan geri döndü
20:55
8 ilde “Bayğaralar“ suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
8 ilde "Bayğaralar" suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
20:28
Macaristan’da iktidar değişimi sonrası ilk mesajlar ABD ve Rusya’ya
Macaristan’da iktidar değişimi sonrası ilk mesajlar ABD ve Rusya'ya
20:03
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
19:50
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak
19:30
16 yaşındaki çocuk demir sopalarla darbedildi
16 yaşındaki çocuk demir sopalarla darbedildi
SON DAKİKA: Fransa'da Siyonizm Karşıtı Tasarıya Tepkiler - Son Dakika
