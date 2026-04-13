Fransa'da Siyonizm Karşıtı Tasarıya Tepkiler

Uluslararası Af Örgütü Fransa Ofisi (Amnesty International France), Fransa'da siyonizm karşıtlığını cezalandırmayı kapsayan yasa tasarısının "Filistinlileri desteklemeyi suç kapsamına alacağını" belirtti.

Uluslararası Af Örgütü Fransa Ofisi'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Yadan yasa tasarısı" olarak da bilinen Fransa'da siyonizm karşıtlığını cezalandırmayı kapsayan yasa tasarısına tepki gösterildi.

"Yadan yasası nedeniyle, Filistinlileri desteklemek suç kapsamına alınacak." ifadesine yer verilen açıklamada, Fransız milletvekili Caroline Yadan'ın söz konusu tasarıyı 16 Nisan'da Ulusal Meclis'te tanıtacağı anımsatıldı.

Açıklamada, bu tasarının son derece tehlikeli sapmalara yol açacağı savunuldu.

Yadan tarafından Kasım 2024'te Meclis'e sunulan tasarı, bir devletin varlığının inkar edilmesinin yanı sıra İsrail'in Nazi rejimine benzetilmesinin cezalandırılmasını öngörüyor.

"Yahudi Karşıtlığının Yeni Türleriyle Mücadele" başlıklı söz konusu tasarı, Meclis'te 16 Nisan'dan itibaren görüşülecek.

Filistin destekçileri ve solcu milletvekilleri ise tasarının, Yahudi karşıtlığıyla mücadele adı altında siyonizm karşıtlığını ve İsrail'e yönelik eleştirileri cezalandırmak için kullanılabileceği gerekçesiyle düzenlemeye karşı çıkıyor.

Tasarıya karşı Meclis'in sayfasında başlatılan imza kampanyası 500 bini aşarken, başkent Paris'te dün tasarı karşıtı gösteri düzenlenmişti.