Fransa'da sol ve çevreci partiler Filistin devletini tanıma taahhüdünde bulundu - Son Dakika
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Fransa'da sol ve çevreci partiler Filistin devletini tanıma taahhüdünde bulundu

Fransa'da sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Halk Cephesi ittifakı, erken genel seçimde galibiyet almaları durumunda Filistin devletini 'derhal' tanıma taahhüdünde bulundu. İttifak, ayrıca İsrail'e silah ihracatına ambargo uygulama, İsrail hükümetine yaptırım uygulama ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması için harekete geçme sözü verdi. Ayrıca, Gıda, enerji ve akaryakıt fiyatlarını donduracak, asgari ücreti yükseltecek ve emeklilik yaşını düşürecek reformlar yapacaklarını açıkladı.

14.06.2024 16:13
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Fransa'da sol ve çevreci partilerin ittifakı Halk Cephesi, erken genel seçimde galibiyet almaları durumunda Filistin devletini "derhal" tanıma taahhüdünde bulundu.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Sosyalist Parti (PS), Fransa Komünist Partisi (PCF) ve çevreci parti Yeşiller'in (EELV) etrafında kurulan, başka sol ve çevreci partilerin de desteklediği Halk Cephesi ittifakı, erken genel seçim vaatlerine ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Buna göre, Halk Cephesi hükümeti yönettiği takdirde aylardır İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de ateşkesin sağlanması ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açtığı soykırım davasında verilen tedbir kararının uygulanması için Fransa, aşırı sağcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya desteğine son verecek.

İttifak, İsrailli ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması için harekete geçecek ve Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesinde Filistin devletini "derhal" tanıma taahhüdünde bulunacak.

Halk Cephesi, İsrail'e silah ihracatına yönelik ambargo, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da uluslararası hukuka uymadığı takdirde İsrail hükümetine yaptırım uygulama sözü verdi.

Gıda, enerji ve akaryakıt fiyatlarını donduracak, asgari ücreti 1600 avroya yükseltecek sol ve çevreci ittifak, mevcut iktidarın emeklilik yaşını 64'e çıkaran tartışmalı reformunu yürürlükten kaldıracak.

İttifak, Ukrayna'daki nükleer santrallerin güvenliğini sağlamak için sahaya BM Barış Güçleri'nin gönderilmesinin yanı sıra Ukrayna'nın dış borcunun silinmesini istedi.

Macron, erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almıştı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.

Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Parlamentoyu feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da sol ve çevreci partiler Filistin devletini tanıma taahhüdünde bulundu - Son Dakika

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