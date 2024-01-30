Fransa\'da toplu taşıma çalışanları greve gidebilir

Fransa'da toplu taşıma çalışanlarının yaklaşık 7 aylık bir süre için greve gidebileceklerini bildirmesi, başkentin ev sahipliği yapacağı ve yaz aylarında düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyatları'nda ulaşım sıkıntısı endişelerini beraberinde getirdi.

BFMTV'nin haberine göre, Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP çalışanlarını temsil eden ülkenin en büyük işçi sendikası CGT yönetimi, "2024 yılı maaş tedbirlerinin yetersiz olduğuna" ilişkin basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, toplu taşıma işçilerinin haftalık çalışma saatlerinin 32 saate indirilmesi, ödeneklerin iyileştirilmesi gibi taleplerde bulunuldu.

Sendika, toplu taşıma çalışanlarına 5 Şubat'tan 9 Eylül'e kadar grev çağrısında bulundu.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun, geçen aylarda Paris'teki toplu taşıma hazırlıklarının olimpiyatlara yetişmeyeceğine ilişkin açıklamasının ardından sektör işçilerinin, aylar sürebilecek grev hazırlığında olması başkentin ev sahipliği yapacağı 2024 Paris Olimpiyatları ile ilgili ulaşım endişelerini artırdı.