Fransa'da TotalEnergies çalışanları 200 avroluk zam talebiyle bir günlük greve gitti

Fransa'da sendikanın çağrısı ile Fransız petrol şirketi TotalEnergies çalışanları greve gitti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin en büyük işçi sendikalarından CGT, işe alımların artırılması ve daha iyi bir ücret politikası uygulanması talebiyle petrol şirketi TotalEnergies çalışanlarına bir günlük grev çağrısı yaptı.

Öte yandan greve giden çalışanların sayısına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

TotalEnergies yönetimiyle maaş politikası konusunda anlaşamayan CGT, her bir çalışan için 200 avroluk maaş artışı talep ediyor ve en düşük çalışan maaşının asgari ücretin 1,2 katı düzeyine çekilmesini istiyor.

Halihazırda Orta Doğu'daki gerilimin akaryakıt piyasasında tedarik sıkıntısına yol açtığı Fransa'da, TotalEnergies rafineri ve petrol istasyonlarındaki grev ve eylemlerin akaryakıt hizmetlerinde aksamaya sebep olabileceği belirtiliyor.

Orta Doğu'da yaşanan gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda tıkanma yaşanması Fransa'da akaryakıt fiyatlarını artırmıştı. Hükümet, artan akaryakıt fiyatlarına karşı sektörel yardımlar dahil bazı önlemler almış ancak bunlar yeterli bulunmamıştı.