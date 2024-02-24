Fransa'da Ukrayna'ya destek gösterisi - Son Dakika
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Fransa'da Ukrayna'ya destek gösterisi

Fransa\'da Ukrayna\'ya destek gösterisi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 2. yıldönümünde Fransa'nın başkenti Paris'te Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi. Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce kişi Ukrayna'ya destek için Bastille Meydanı'na kadar yürüdü. Ukrayna destekçileri, Ukrayna bayrağı açarak yürüdü ve 'Katil Putin' sloganı attı. Gösteride Ukrayna'ya destek veren ülkelerin bayrakları da görüldü. Rusya tarafından savaşta yaralanmış çocukların fotoğraflarının yer aldığı pankartlar taşındı ve Ukraynalı kadınlar saçlarına çiçeklerden taç takarak dikkat çekti.

24.02.2024 22:40  Güncelleme: 22:41
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- Fransa'da savaşın yıldönümünde Ukrayna'ya destek gösterisi

PARİS - Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 2. yıldönümünde Fransa'nın başkenti Paris'te Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi.

Fransa'da Ukrayna savaşının yıldönümünde gösteri düzenlendi. Başkent Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce kişi Ukrayna'ya destek için Bastille Meydanı'na kadar yürüdü. Gösteride onlarca metre uzunluğunda Ukrayna bayrağı açarak yürüyen Ukrayna destekçileri, sık sık "Katil Putin" sloganı attı. "Zaferimiz kaçınılmaz" ve "Ukrayna için buradayız" pankartlarının açıldığı gösteride, Ukrayna'ya destek veren ülkelerin bayrakları da görüldü.

Rusya tarafından savaşta yaralanmış çocukların fotoğraflarının yer aldığı pankartların taşındığı gösteride, Ukraynalı kadınların saçlarına çiçeklerden taç takmaları dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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