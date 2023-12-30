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Fransa'da Yabancı Ülkelerden İmamların Görevi Son Bulacak - Son Dakika
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Fransa'da Yabancı Ülkelerden İmamların Görevi Son Bulacak

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 1 Ocak 2024'ten itibaren Fransa'da yabancı ülkelerden imamların görev yapmayacağını açıkladı. Bu karar, Fransa İslam Konseyi tarafından da desteklendi. Açıklamada, Fransa'da görev yapan imamların yüzde 10'unun yabancı ülkelerden geldiği belirtilirken, bu durumun diğer dinlerde de yaşandığına dikkat çekildi. Müslüman cemaatinin imam eksikliği ve mali zorluklarla karşı karşıya olduğu ifade edildi. Çözüm arayışı için Fransa İslam Konseyi'nin yerel liderlerle birlikte çalışacağı belirtildi.

Fransa\'da Yabancı Ülkelerden İmamların Görevi Son Bulacak
30.12.2023 - 22:31,
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İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 1 Ocak 2024'ten itibaren Fransa'da, yabancı ülkelerden imamların görev yapmayacağını belirtti.

Darmanin, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "İmamların Fransa'da eğitilmesi, Müslüman vatandaşlarımızın ibadetlerini cumhuriyet prensiplerine saygı içinde serbestçe yapmasını sağlaması açısından, Fransa İslamı Forumunun (FORIF) önceliklerinden biri." ifadesini kullandı.

Fransa İslam Konseyinden (CFCM) yapılan yazılı açıklamada, 18 Şubat 2020'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başka ülkelerden gelen imamlardan oluşan "görevlendirilmiş imamlar" uygulamasının ocak 2024'ten itibaren sona ereceğini duyurduğu anımsatıldı.

Açıklamada, Macron'un bu kararını Darmanin'in ilgili ülkelere mektup aracılığıyla hatırlattığı bildirilirken, "Bu mektupta, Fransa'daki mevcut görevlendirilmiş imamların durumu ve ramazan ayı için görevlendirilen imamların durumu belirtilmiştir." ifadesine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, bu konunun, Fransa ile ilgili ülkeler arasındaki çeşitli ikili anlaşmalar tarafından yönetilmesi nedeniyle, CFCM'nin yurt dışından gelen imamlarla ilgili genel ilkeler üzerine yorum yapmayı amaçladığı ancak ortaya çıkan özel durumlar hakkında yorum yapmaktan kaçındığı belirtildi.

Fransa'da görev yapan 270 imamın yabancı ülkelerden geldiği belirtilen açıklamada, bunun bu ülkede görevli imamların yüzde 10'undan az bir orana tekabül ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Fransa'da mevcut tüm dinlerin farklı nedenlere dayalı olarak, din görevlisi eksikliğiyle karşı karşıya olduğuna işaret edildi ve bu bağlamda ülkede aktif olarak görev yapan 75 yaşın altındaki 7 bin Katolik papazdan 2 bininin yabancı ülkelerden geldiği ifade edildi.

Müslüman cemaatinin de bu konuda zorluk çektiğine değinilen açıklamada, "İmamların belirsiz statüsü ve birçok caminin imamları makul maaşlarla işe alacak mali kapasiteden yoksun olması nedeniyle, mesleğe ilgi uyandırmak zordur." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, mevcut mütevazı Müslüman eğitim enstitülerine kayıtlı adayların öğrenci statüsünün bulunmadığına, dolayısıyla diğerleri gibi bir öğrenci hayatına sahip olamadığına ve eğitimlerinin sonunda tanınan bir diploma alamadıklarına dikkat çekildi.

Uzun süredir bilinen bu zorluklarla ilgili çözümlerin düşünülmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, bu zorlukların sadece mali değil aynı zamanda hukuki ve yasal nitelik taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, CFCM'nin bu meseleye, temsil ettiği camilerin yerel liderleriyle birlikte çözüm aramayı amaçladığı belirtildi.

Kaynak: AA
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