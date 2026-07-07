Fransa'da Yer Altı Suları Kritik Seviyeye Düştü - Son Dakika
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Fransa'da Yer Altı Suları Kritik Seviyeye Düştü

07.07.2026 20:24
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Aşırı sıcaklar ve yağış yetersizliği nedeniyle Fransa'daki yer altı sularının %93'ünde seviye düştü.

Fransa'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle yer altı sularının yüzde 93'ünde su seviyesinin azaldığı bildirildi.

Fransa'daki Jeoloji ve Madencilik Araştırmaları Bürosunun internet sitesinden yapılan açıklamada, vatandaşların su talebindeki artış ve ülkedeki yağış yetersizliği nedeniyle yer altı su kaynaklarının durumunun kötüleştiği kaydedildi.

Açıklamada, yer altı sularının yüzde 93'ünde su seviyesinin azaldığı ve yüzde 54'ünde ise su seviyesinin normalin altında seyrettiği belirtildi.

Yer altı su seviyelerindeki azalmanın mayıs ayından bu yana ülkede süren yağış yetersizliği, giderek belirginleşen kuraklık ve haziran ayında yaşanan yüksek sıcaklıklardan kaynaklandığı aktarılan açıklamada, yer altı sularının seviyesinde bölgelere göre farklılıklar görüldüğüne işaret edildi.

Fransa'yı haziranda yaklaşık 2 hafta boyunca etkisi altına alan aşırı sıcaklar ulaşımdan sağlığa, eğitimden üretime birçok alanda hayatı olumsuz etkilemiş, Paris'te 26 Haziran'da yalnızca bir günde 109 kişi sıcak nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Ülke, "tarihinin en sıcak haziranını" yaşamış, Fransa Sağlık Bakanlığı 22-28 Haziran'da geçmiş yılların ortalamalarına kıyasla fazladan 2 bin 25 ölüm kaydedildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Yer Altı Suları Kritik Seviyeye Düştü - Son Dakika

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