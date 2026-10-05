Fransa'daki mali endişeler Avrupa borsalarını ayrıştırdı, CAC 40 yüzde 0,80 düştü - Son Dakika
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Fransa'daki mali endişeler Avrupa borsalarını ayrıştırdı, CAC 40 yüzde 0,80 düştü

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Avrupa borsaları, Fransa'daki mali endişeler nedeniyle haftanın ilk işlem gününü Fransa hariç yükselişle tamamladı. Stoxx Europe 600 yüzde 0,36 artışla 633,62 puana çıkarken, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,80 geriledi.

Avrupa borsaları, Fransa'daki mali endişeler nedeniyle haftanın ilk işlem gününde Fransa hariç yükselişle kapandı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,36 değer kazanarak 633,62 puana çıktı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,66 artışla 50.818,38 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,09 yükselerek 25.254,21 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 artarak 10.497,94 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,80 düşüşle 7,834.1 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.41 itibarıyla yüzde 0,427 azalarak 1,121 seviyesinden işlem gördü.

ABD'de açıklanan zayıf istihdam verilerinin Fed'in bu ay ilave sıkılaşmaya gitmeyeceği beklentilerini güçlendirmesi, küresel piyasalarda risk iştahının artmasında etkili olurken, Fransa'daki mali endişeler ülke borsasına yansıdı.

Fransa'da mali endişeler, siyasi belirsizlikler ve ülkedeki karışıklıklar devam ederken geçen haftadan bu yana dikkati çeken Fransa ile Almanya arasındaki 10 yıllık tahvil faizi farkı, 141 baz puana çıkarak 2012'den bu yana ilk kez bu seviyeye ulaştı.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 53,1 puana yükselerek son 41 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 yükseldi.

Kaynak: AA
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