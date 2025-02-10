Fransa'dan 109 Milyar Euro Yapay Zeka Yatırımı

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PARİS, 10 Şubat (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin önümüzdeki yıllarda toplam 109 milyar euroluk (113 milyar ABD doları) yapay zeka yatırımı çekeceğini söyledi.

Macron, pazar gecesi devlet televizyonu France 2'de yayımlanan söyleşisinde yatırımın, "ABD'nin 'Stargate' projesiyle yapmaya çalıştığı şeyin aynısının Fransa için yapılması" olduğunu belirtti.

Macron, yatırım için gerekli fonun Birleşik Arap Emirlikleri, önde gelen ABD'li ve Kanadalı yatırım fonları ve Fransız şirketlerince sağlanacağını kaydetti.

Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek'e yönelik endişelere de değinen Macron, an itibarıyla DeepSeek'i yasaklama gibi bir planlarının olmadığını ifade etti. "Bir teknolojiyi sadece menşe ülkesine bakarak yasaklamanın doğru olmadığını düşünüyorum" diyen Macron, ABD'nin bazı teknolojileri kabul ederken diğerlerini milliyetten dolayı kısıtlama yaklaşımını paylaşmadıklarını sözlerine ekledi.