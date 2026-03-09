Fransa'dan BMGK'ya Acil Toplantı Çağrısı - Son Dakika
Fransa'dan BMGK'ya Acil Toplantı Çağrısı

09.03.2026 16:26
Fransa, Lübnan'daki kötüleşen durumu nedeniyle BMGK'yı acil toplantıya çağırdı ve yardım gönderdi.

Fransa, Lübnan'da "hızla kötüleşen durum karşısında" Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Lübnan, hızla kötüleşen durum karşısında Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil toplanmasını talep etti." dedi.

İsrail'in saldırılarını genişlettiği ve halkın yerinden ayrılmaya zorlandığı Lübnan için Barrot, 6 milyon avroluk acil yardım paketi gönderdiklerini ve 20 tonluk insani yardım sevkiyatı için de hazırlık yaptıklarını belirtti.

Barrot, "Lübnan'ın kaosa sürüklenmesini önlemek, ateşkesin sağlanması ve Hizbullah'ın silah bırakma sürecinin devam etmesi için" Lübnanlı ve İsrailli yetkililer ile temas içinde olduklarını söyledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, dün, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Dış Politika, Orta Doğu, Lübnan, Fransa, Güncel, Son Dakika

