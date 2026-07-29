Fransa’dan Kültürel Varlık Koruma Planı
Fransa Kültür Bakanı, müze güvenliğini artırmak için eylem planı açıkladı.
PARİS, 29 Temmuz (Xinhua) -- Fransa Kültür Bakanı Catherine Pegard, miras kurumları ve kültürel varlıkları koruma alanlarına yönelik eylem planı açıkladı.
Pazartesi günü açıklanan plan, giderek organize hale gelen soygunlara karşı müzelerin güvenliğini artırmaya odaklanıyor.
Kaynak: Xinhua
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