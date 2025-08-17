Fransa'dan Mali'ye Tepki - Son Dakika
Fransa'dan Mali'ye Tepki

17.08.2025 12:24
Fransa, gözaltındaki büyükelçilik çalışanını 'asılsız' suçlamalarla serbest bırakılması için çağırdı.

Fransa, Bamako Büyükelçiliğinde görevli bir vatandaşının, ülkedeki kurumları "istikrarsızlaştırma girişiminde bulunmak" gerekçesiyle Mali makamları tarafından gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Ulusal basının Fransa Dışişleri Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı habere göre, Fransa, Bamako Büyükelçiliği çalışanına yöneltilen suçlamaları 'asılsız' olarak nitelendirdi.

Açıklamada, Mali'deki kurumları "istikrarsızlaştırma girişiminde bulunduğu" gerekçesiyle gözaltına alınan büyükelçilik çalışanının "derhal serbest bırakılması" ve "herhangi bir yanlış anlaşılmanın giderilmesi için" Mali makamları ile diyaloğun sürdüğü ifade edildi.

Mali'de gözaltına alınan büyükelçilik çalışanı Fransız vatandaşının kimliğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Mali'de darbe girişiminde yer aldığı iddiasıyla Fransız vatandaşı gözaltına alınmıştı

Mali Devlet televizyonu ORTM 15 Ağustos'ta, ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışan, güvenlik güçleri arasında yer alan "marjinal bir grubun" çökertildiğini bildirmişti.

Televizyonda okunan bildiride ülkedeki "darbe girişiminin engellendiği ve aralarında bir Fransız vatandaşının da bulunduğu birçok kişinin yakalandığı" duyurulmuştu.

Kaynak: AA

