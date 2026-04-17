Fransa'dan Şirketlere Yabancı Yazılım Uyarısı

Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSI) uluslararası alanda faaliyet gösteren Fransız şirketlerine, kullandıkları yabancı yazılımların yaratabileceği güvenlik risklerine karşı uyarıda bulundu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, DGSI tarafından yayımlanan raporda Fransız şirketlerinin kullandıkları yazılımların yol açabileceği tehlikeleri göz ardı ettiği belirtildi.

Raporda, uluslararası faaliyet gösteren Fransız şirketlerinin ürünlerini ihraç etmek amacıyla kullanmaya başladıkları uygulamaların, bu şirketlerin çevrim içi ağlarında güvenlik açığı oluşturabildiği kaydedildi.

Şirket çalışanları tarafından iletişim ve ödeme için kullanılan uygulamaların da siber saldırılara kapı arayabileceği hatırlatılan raporda, Fransız şirketlerinden yabancı yazılımların kullanılmasına kısıtlama getirmesi ve yerli üretim uygulamaları tercih etmesi istendi.

Ayrıca raporda, çevrim içi ortamdaki tehditlere karşı şirketlerin güvenlik uygulamalarını güçlendirmesi gerektiği bildirildi.

Son dönemlerde şirketlerin yanı sıra Avrupa hükümetleri de yabancı mesajlaşma uygulamalarının yarattığı güvenlik açığına karşı "veri egemenliğini" tesis etmek için yerel uygulamalar geliştirerek özellikle hükümet yetkilileri ve kamu görevlilerinin bu uygulamaların kullanımını teşvik ediyor.