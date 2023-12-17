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Fransa Dışişleri Bakanlığı Mensubu İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Fransa Dışişleri Bakanlığı Mensubu İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bir konutu vurması sonucu ağır yaralanan ve daha sonra hayatını kaybeden bir bakanlık mensubunun ölümünü duyurdu. Fransız milletvekilleri İsrail'e tepki gösterirken, Fransız basını olayı resmi açıklama üzerinden takip etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Mensubu İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti
17.12.2023 - 19:45,
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Fransa Dışişleri Bakanlığının; İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir konutu vurması sonucu 13 Aralık'ta ağır yaralanan Bakanlık mensubunun hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından ülkede bazı milletvekilleri, İsrail'e tepki gösterirken; Fransız basını, olayı resmi açıklama üzerinden görmekle yetindi.

Konuya ilişkin Fransız Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, sivillerin yaşadığı konutun vurulması kınansa da, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Tel Aviv'i ziyaretinde, İsrailli mevkidaşıyla yaptığı basın toplantısında, İsrail'in, Gazze- Mısır sınırındaki sivil konutları vurarak öldürdüğü Bakanlık mensubuna değinmemesi dikkati çekmişti.

Bakanlık, Gazze'de öldürüldüğünü duyurduğu mensubunun kimliğine ilişkin bilgi vermezken, Le Figaro, İsrail saldırılarında ölen kişinin "Ahmed Abou Shama" isimli bir Filistinli olduğunu aktardı.

NUPES ittifakı milletvekili Elsa Faucillon, X'teki paylaşımında, Ahmed Abou Shama'nın 23 senedir Dışişleri Bakanlığı için çalıştığını ve Gazze'deki Fransız Enstitüsünde görev yaptığını belirtti.

Milletvekili Faucillon, Fransa'nın, Bakanlık mensubunun 4 oğlunu "Gazze'den çıkışına izin verilenler" listesine almadığını ve Abu Shamla'nın bu nedenle Gazze'de onlarla birlikte kalmayı tercih ettiğini kaydetti.

"Netanyahu'ya karşı masaya yumruğumuzu vurmanın zamanı geldi"

Rönesans Partisi Milletvekili ve Meclis Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Mireille Clapot ise X'teki paylaşımında, Bakanlık mensubunun öldürülmesine tepki göstererek, "3'te 2'si kadın ve çocuk olan 1800 kişi, 3 İsrailli esir, bir Fransa Dışişleri Bakanlığı çalışanı öldürüldü. Dünyanın, İsrail'i ölümcül deliliğinde desteklemeyi bırakması için ne gerekecek?" ifadelerini kullandı.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Antoine Leaument ise paylaştığı mesajda, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Bakanlık mensubunun ailesi ile dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak, "(Binyamin) Netanyahu'ya karşı masaya yumruğumuzu vurmanın zamanı geldi." dedi.

Aşırı sağcı Marine Le Pen de yaptığı paylaşımda, Bakanlık mensubunun ölümünden "derin üzüntü" duyduğunu belirterek, ailesi ile dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Bakanlık mensubunun İsrail saldırılarında öldürülmesi, Fransız basınında yankı uyandırmadı

Fransız basını da olayı sadece Bakanlığın resmi açıklaması üzerinden görmekle yetindi.

Bakanlık mensubunun ölümü, Liberation gazetesince, "Dışişleri Bakanlığı mensubu öldürüldü; Paris, ölümüne ışık tutulmasını istiyor" başlığıyla verirken; Le Monde, olayı "Bir Dışişleri Bakanlığı mensubu, İsrail'in Refah'taki bombardımanında öldü" başlığı ile gündeme getirdi.

Le Parisien ise "Fransa, bir Dışişleri mensubunun İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldüğünü duyurdu" başlığını attı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, bir mensubunun İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 13 Aralık'ta, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir konutu vurması sonucu Bakanlık mensubunun ağır yaralandığı, birçok kişinin de hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Yaralı Bakanlık mensubunun, daha sonra yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, Fransa'nın, sivillerin yaşadığı bu konutun vurulmasını kınadığı ifade edilmişti.

Açıklamada, Fransa'nın, İsrail makamlarından en kısa sürede bu bombardımanın hangi koşullarda gerçekleştirildiğini aydınlatmasını istediği kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Fransa, Gazze, Son Dakika

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