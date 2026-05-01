Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Confavreux: Cumhurbaşkanı Macron'un Atina'daki Sözleri Herhangi Bir Ülkeyi Hedef Almıyor

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, dün Bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen hafta Atina'ya yaptığı ziyarette sarf ettiği "Egemenliğiniz tehlikeye girerse yanınızda olacağız" ifadesiyle ilgili soru üzerine Confavreux, Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin bir Avrupa ülkesine yönelik saldırıyla ilgili bir soruya cevaben olduğunu söyledi. Confavreux, "Bunun cevabı, tüm müttefiklerimiz ve ortaklarımız için aynıdır. Bu sözler herhangi bir ülkeyi özellikle hedef almamaktadır" dedi.

İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen füzelerle ilgili Fransa'nın benzer açıklama yaptığını dile getiren Confavreux, "Fransa, o dönemde Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı aracılığıyla, müttefiklerinin yanında duracağını, bu durumda NATO üyesi ve ortaklarının saldırıya uğradığında onların yanında olacağını belirtmişti" diye konuştu. "Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyaloğu destekliyoruz" diyen Confavreux, Türkiye ile Fransa arasındaki ikili diyaloğu geliştirmeye ve güçlendirmeye bağlı olduklarını, Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'nun şubat ayında Türkiye ziyaretinin ve iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının 11 Nisan'daki telefon görüşmelerinin de bunun göstergesi olduğunu dile getirdi.