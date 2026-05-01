Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Confavreux: Cumhurbaşkanı Macron'un Atina'daki Sözleri Herhangi Bir Ülkeyi Hedef Almıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Confavreux: Cumhurbaşkanı Macron'un Atina'daki Sözleri Herhangi Bir Ülkeyi Hedef Almıyor

01.05.2026 14:18  Güncelleme: 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, dün Bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen hafta Atina'ya yaptığı ziyarette sarf ettiği "Egemenliğiniz tehlikeye girerse yanınızda olacağız" ifadesiyle ilgili soru üzerine Confavreux, Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin bir Avrupa ülkesine yönelik saldırıyla ilgili bir soruya cevaben olduğunu söyledi. Confavreux, "Bunun cevabı, tüm müttefiklerimiz ve ortaklarımız için aynıdır. Bu sözler herhangi bir ülkeyi özellikle hedef almamaktadır" dedi.

İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen füzelerle ilgili Fransa'nın benzer açıklama yaptığını dile getiren Confavreux, "Fransa, o dönemde Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı aracılığıyla, müttefiklerinin yanında duracağını, bu durumda NATO üyesi ve ortaklarının saldırıya uğradığında onların yanında olacağını belirtmişti" diye konuştu. "Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyaloğu destekliyoruz" diyen Confavreux, Türkiye ile Fransa arasındaki ikili diyaloğu geliştirmeye ve güçlendirmeye bağlı olduklarını, Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'nun şubat ayında Türkiye ziyaretinin ve iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının 11 Nisan'daki telefon görüşmelerinin de bunun göstergesi olduğunu dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.