Fransa Hükümeti, Siyasal İslam'ın Ülkedeki Etkisine İlişkin Rapor Hazırlayacak - Son Dakika
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Fransa Hükümeti, Siyasal İslam'ın Ülkedeki Etkisine İlişkin Rapor Hazırlayacak

Fransa Hükümeti, Siyasal İslam\'ın Ülkedeki Etkisine İlişkin Rapor Hazırlayacak

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın ülkedeki durumu ve Avrupa'daki farklı uzantıları hakkında bilgi toplamak için Büyükelçi François Gouyette ve Vali Pascal Courtade'ı görevlendirdi. Bu görevlendirme kapsamında, siyasal İslam'ın etkisine ilişkin bir rapor hazırlanması ve Müslüman Kardeşler'in hedefleri ve kullandığı yöntemlerin analiz edilmesi istendi. Ayrıca, ayrılıkçılıkla mücadelede kullanılan imkanların siyasete uyarlanması için de araştırma yapılacak.

06.05.2024 20:09
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Fransa'da hükümet, "siyasal İslam'ın ülkedeki etkisine" ilişkin sonbaharda bir rapor hazırlaması için iki yetkiliye talimat verdi.

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan?) ülkedeki durumu ve "Avrupa'daki farklı uzantılarına" ilişkin bilgi toplaması için Büyükelçi François Gouyette ve Vali Pascal Courtade'ı görevlendirdi.

Gouyette ve Courtade'dan sonbaharda "Fransa'da siyasal İslam'ın etkisine" ilişkin bir rapor hazırlamasının yanı sıra Müslüman Kardeşler'in hedeflerini ve kullandığı yöntemleri analiz etmeleri istendi.

Bu görevlendirme kapsamında, ülkede "ayrılıkçılıkla mücadelede kullanılan imkanların siyasete uyarlanması" için de araştırma yapılması talep edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa Hükümeti, Siyasal İslam'ın Ülkedeki Etkisine İlişkin Rapor Hazırlayacak - Son Dakika

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