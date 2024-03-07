Fransa İçişleri Bakanı, Ramazan boyunca camilerin güvenliğini sağlamaları için talimat verdi

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, valiliklere ramazan boyunca camilerin güvenliğini sağlamaları için talimat verdi.
Darmanin, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ramazanda camilere gelen Müslüman vatandaşların sayısının yükseldiğini belirtti.
İçişleri Bakanı, valiliklere bu süreçte ülkedeki camilerin güvenliğini sağlamaları için talimat verdiğini bildirdi.
Darmanin, 26 Şubat'ta, ülkede 2023'te 242 Müslüman karşıtı olay yaşandığını açıklayarak, bunun bir önceki yıla göre yüzde 30 artış anlamına geldiğini kaydetmişti.
Bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade eden Darmanin, bu kapsamda, Ayrımcılığa ve Müslüman Karşıtı Eylemlere Karşı Savunma Derneği (ADDAM) kurulacağını duyurmuştu.
Darmanin, Müslümanlara ait ibadethanelerin güvenliğini sağlamak için mevcut fonun 2 katına çıkarılacağını bildirmişti.
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