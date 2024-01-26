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Fransa, İsrail aleyhindeki soykırım davasında BM Sözleşmesine ilişkin görüşünü sunacak - Son Dakika
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Fransa, İsrail aleyhindeki soykırım davasında BM Sözleşmesine ilişkin görüşünü sunacak

Fransa, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhinde açılan soykırım davası kapsamında, Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine ilişkin görüşünü sunmayı planladığını belirtti. Fransa Dışişleri Bakanlığı, uluslararası hukuka saygı duyduklarını ve UAD'ye destek verdiklerini açıkladı. UAD'nin davanın esasına ilişkin karar verinceye kadar ihtiyati tedbirler aldığı ve sözleşmeye taraf ülkelere görüş sunma olanağı sağladığı ifade edildi. Fransa'nın, bu davada da söz konusu sözleşme hakkında görüşünü sunmayı planladığı ve UAD'nin soykırım suçunun ciddiyetini göz önünde bulundurmasına önem verdiği belirtildi.

Fransa, İsrail aleyhindeki soykırım davasında BM Sözleşmesine ilişkin görüşünü sunacak
26.01.2024 - 22:09,
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Fransa, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhinde açılan soykırım davası kapsamında, Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine ilişkin görüşünü sunmayı planladığını belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fransa, uluslararası hukuka saygı duyulmasına son derece bağlı olduğunu, Uluslararası Adalet Divanına güvendiğini ve onu desteklediğini bir kez daha belirtiyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, UAD'nin, davanın esasına ilişkin karar verinceye kadar ihtiyati tedbirler aldığı anımsatılarak, mahkemenin bu kapsamda, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne taraf ülkelere sözleşmenin yorumu hakkında görüş sunma olanağı olduğunu bildireceği kaydedildi.

Fransa'nın, Ukrayna- Rusya ve Gambiya- Myanmar davalarında olduğu gibi bu davada da söz konusu sözleşme hakkında görüşünü sunmayı planladığı kaydedilen açıklamada, Paris yönetiminin, UAD'nin soykırım suçunun ciddiyetini göz önünde bulundurmasına özel bir önem verdiği belirtildi.

Açıklamada, soykırım suçunun işlenmesi için bir "niyet belirlenmesi gerektiği" kaydedilerek, kelimelerin anlamlarının korunmasının önemine yer verildi.

Fransa'nın, ateşkes sağlanması için çalıştığı ve İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uymasına önem verdiği belirtilen açıklamada, UAD'nin Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Mahkemenin bu kararı, bu tür sonuçlara yönelik çalışma kararlılığımızı güçlendiriyor." değerlendirmesine yer verildi.

Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, geçen yıl 29 Aralık'ta, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak tarihlerinde Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde, alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme'ye bir rapor sunmasına hükmetti.

Kaynak: AA
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