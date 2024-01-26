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Fransa, İsrail'in Gazze'deki soykırımını önlemek için tedbir kararını uygulatmak için önerge sunacak - Son Dakika
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Fransa, İsrail'in Gazze'deki soykırımını önlemek için tedbir kararını uygulatmak için önerge sunacak

Fransa'da muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI), Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Gazze'de soykırımını önlemek için aldığı ihtiyati tedbir kararını uygulatması için meclise önerge sunacağını bildirdi. LFI Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Fransa'nın BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni imzalayan ülkelerden olduğunu ve aynı zamanda BMGK başkanlığını üstlendiğini hatırlatarak, ülkesinin Filistin halkının koruma konusunda sorumlu olduğunu savundu. Panot, Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısında bulunarak, partisinin meclise önerge sunacağını belirtti.

Fransa, İsrail\'in Gazze\'deki soykırımını önlemek için tedbir kararını uygulatmak için önerge sunacak
26.01.2024 - 22:23,
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Fransa'da muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI), ülke yönetiminin, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Gazze'de soykırımını önlemek için aldığı ihtiyati tedbir kararını uygulatması için meclise önerge sunacağını bildirdi.

LFI Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fransa'nın, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesini imzalayan ülkelerden olduğunu ve aynı zamana bu ay BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) başkanlığını üstlendiğini anımsattı.

Panot, ülkesinin bu nedenlerden ötürü Filistin halkının koruma konusunda sorumlu olduğunu savunarak, Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Fransız milletvekili, ülkesinin UAD'nin İsrail'in Gazze'de soykırım yapmasını önlemek için aldığı ihtiyati tedbir kararını uygulatması için partisinin meclise önerge sunacağını belirtti.

Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak tarihlerinde Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde, alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme'ye bir rapor sunmasına hükmetti.

Kaynak: AA
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