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Fransa, Nijerya'daki silahlı saldırıları kınadı - Son Dakika
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Fransa, Nijerya'daki silahlı saldırıları kınadı

Fransa, Nijerya'nın Plateau eyaletindeki köylere düzenlenen silahlı saldırıları şiddetle kınadı. Fransa, saldırıların faillerinin adalet önüne çıkarılmasını bekliyor ve Nijerya makamlarıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti. Saldırılarda 115 kişi hayatını kaybetmişti.

Fransa, Nijerya\'daki silahlı saldırıları kınadı
26.12.2023 - 17:08,
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Fransa'nın, Nijerya'daki farklı köylerde çok sayıda kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıları kınadığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın, son günlerde Nijerya'nın Plateau eyaletinde birçok köyde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıları şiddetle kınadığı belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın, söz konusu saldırıların faillerinin bulunup adalet karşısına çıkarılması beklentisine yer verilirken, Paris yönetiminin Nijerya makamlarıyla dayanışma içinde olduğu ifade edildi.

Silahlı kişiler, dün sabah Plateau eyaletinin Bokkos ve Barkin-Ladi bölgelerine bağlı köylere saldırılar düzenlemişti. 221 evin kundaklandığı saldırılarda, gıda ürünlerinin gasbedildiği kaydedilmişti.

Plateau Valisi Caleb Mutfwang, eyaletteki 15 köye yönelik saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 115'e yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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