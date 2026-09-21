Fransa'nın güneyinde yangın riski nedeniyle 3 vilayete kırmızı alarm verildi - Son Dakika
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Fransa'nın güneyinde yangın riski nedeniyle 3 vilayete kırmızı alarm verildi

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Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, sıcaklık ve rüzgarlar nedeniyle Fransa'nın güneyindeki Gard, Aude ve Pyrenees-Orientales vilayetleri için kırmızı alarm verdi. Ülkede bu yıl 117 bin hektardan fazla alan kül oldu, 4 itfaiyeci hayatını kaybetti.

Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'nın güneyindeki 3 vilayette yüksek yangın riski nedeniyle kırmızı alarm verildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, Gard, Aude ve Pyrenees-Orientales vilayetleri için uyarıda bulundu.

Ülkenin güneyindeki bu vilayetlerde sıcaklıklar ve etkili olacak rüzgarlar nedeniyle yangın riskinin "çok yüksek" olduğunu bildiren Meteo-France kırmızı alarm verdi.

Ayrıca Ardeche, Herault, Vaucluse ve Bouches-du-Rhone vilayetleri için alarm seviyesi "yüksek" olan turuncu olarak belirlendi.

Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da bu yıl 117 bin hektardan fazla alan kül olmuş, 4 itfaiyeci hayatını kaybetmişti.

En çok yangının çıktığı vilayetlerden Gironde'de haftalarca kontrol altına alınamayan yangında da 42 bin hektar alan alevlere teslim olmuştu.

Kaynak: AA
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