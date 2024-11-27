Fransa\'nın Netanyahu Konusundaki Çelişkili Tutumu

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İsrail basını, Fransa'nın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uluslararası hukukta dokunulmazlığa sahip olduğu iddiasının, Tel Aviv'in Paris'e " Lübnan'da sağlanan ateşkeste rol vermesiyle bağlantılı" olduğunu belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN'da, Paris yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Netanyahu'yu tutuklama kararına ilişkin çelişkili tutumunu yorumlar nitelikte bir haber yayımlandı.

KAN, Fransa'nın Netanyahu'nun uluslararası hukukta dokunulmazlığa sahip olduğu iddiasının, Tel Aviv'in Paris'e "Lübnan'da sağlanan ateşkeste rol vermesiyle bağlantılı" olduğunu kaydetti.

Fransa'nın açıklamalarının arka planında İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkese katılımı olduğu ifade edilen haberde, "İsrailli üst düzey yetkililer ve diğerlerinin, Fransa'ya bu açıklamayı aleni bir şekilde duyurması için baskı yaptığı" dile getirildi.

Habere göre, ABD, Fransa tarafına, Netanyahu'nun tutuklanmayacağı yönünde açıklama yapmazsa anlaşmanın bir parçası olmayacağını iletti.

Israel Hayom gazetesi de ismini açıklamadığı İsrailli bir bakanın, "Tel Aviv, tutuklama emrine uymaktan vazgeçmeden Fransa'nın kuzeydeki (Lübnan) anlaşmaya katılımını kabul edecek değildi." ifadesine yer verdi.

Fransa ve İsrail'den konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Fransa'nın UCM kararını uygulayıp uygulamayacağı belirsizliğini koruyor

UCM, 21 Kasım'da açıkladığı kararda, " Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurdu.

Fransa'dan UCM'nin Netanyahu'yu tutuklama emrine ilişkin son 6 gündür çelişkili açıklamalar yapılıyor.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, 21 Kasım'da düzenlenen bakanlığın haftalık basın toplantısında, ülkesinin UCM kararını uygulayıp uygulamayacağı konusunda net bir cevap vermeyerek, bu konunun hukuki olarak çok ihtiyatlı davranmayı gerektiren bir durum olduğunu belirtmişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada ise UCM'nin açıkladığı tutuklama emirlerinin "bir yargılama değil, bir suçlamanın resmileştirilmesi" olduğu savunulurken, Fransa'nın, UCM'nin Roma Statüsü kapsamındaki bağımsızlığına olan bağlılığının sürdüğü kaydedilmişti.

Başbakan Michel Barnier de dün Meclis Genel Kurulunda, "Fransa, her zamanki gibi bu alanda da diğer alanlarda yaptığı gibi uluslararası hukuk kapsamında kendisine düşen yükümlülükleri uygulayacak." diye konuşmuştu.

Ancak Fransa, bugün yaptığı yeni bir açıklamayla Netanyahu'nun uluslararası hukuktaki dokunulmazlıktan faydalanabileceğini savundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot'un bugün televizyondaki ifadeleri ve ardından Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama, Barnier'nin konuşmasıyla çelişti.

Ülkesinin, UCM'nin bağımsız şekilde çalışmasına son derece bağlı olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Barrot, "Fransa, her zaman olduğu gibi uluslararası hukuku uygulayacak. Bu, Roma Statüsü'ne katılımından doğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi ile işbirliği yapmak gibi yükümlülüklerine dayanıyor. Bu statü, bazı liderlerin dokunulmazlığıyla ilgili meseleleri de öngörüyor ve düzenliyor. Her ne olursa olsun, son kararı verme yetkisi yargı makamına ait olacak." ifadesini kullandı.

Ardından Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın uluslararası yükümlülüklerini yerine getireceği yinelense de Fransa'nın UCM'nin tutuklama emriyle ilgili hangi adımı atacağı konusunda net bir bilgi verilmedi.

Fransa'nın, taraf olduğu UCM'nin İsrailli siyasetçileri tutuklama emrinin ardından yaptığı çelişkileri açıklamalar muhalefet tarafından da eleştiriliyor.

Muhalefetten aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partili milletvekili Thomas Portes, Dışişleri Bakanlığının son açıklamasıyla ilgili X hesabından, "Fransa, kendisini utançla kaplıyor. Soykırım işleyen bir savaş suçlusu için herhangi bir dokunulmazlık yok." değerlendirmesini yapmıştı.