Fransa Ötanazi Yasasını Onayladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa Ötanazi Yasasını Onayladı

Fransa Ötanazi Yasasını Onayladı
16.07.2026 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa, tartışmalı ötanazi yasasını onayladı; muhafazakarlar ve Katolik Kilisesi karşı çıkıyor.

Fransa'da Meclis tartışmalı ötanazi yasasını onayladı. Muhafazakar kesim ile Katolik Kilisesi'nin karşı çıktığı yasa, uygulamada katı koşullara bağlı kılınıyor.Fransa parlamentosu Çarşamba günü yoğun tartışmalar yaşanan bir oturumun ardından "yardımlı ölüm" yasa tasarısını onayladı. Milletvekilleri, iyileşme şansı olmayan yetişkin hastalara katı koşullar altında ölümcül ilaçlara erişim imkanı sağlayan tasarıya 241'e karşı 291 oyla onay verdi.

Yasaya göre ötanazinin uygulanabilmesi için hastanın ileri veya son aşamada ölümcül bir hastalıktan muzdarip olması ve kararını özgür ve bilinçli bir şekilde verebilmesi gerekiyor.

Ayrıca hastayı öldürecek ilacın da ilgili kişinin kendisi tarafından ya da fiziksel olarak bunu yapamadığı durumda sağlık personeli tarafından verilmesi şart koşuluyor. Bu aşamadan önce birden fazla doktorun yardımlı ölüm başvurusunu incelemesi ve onay vermesi gerekiyor. Ek olarak, söz konusu onay verildiği takdirde hastaya, kararı hakkında bir kez daha etraflıca düşünmesi için iki günlük süre verilmesi de zorunlu tutuluyor.

Muhafazakarlar ve Kilise tepkili

Anketlere göre Fransa nüfusunun büyük çoğunluğu yeni düzenlemeyi desteklerken doktorların bir kısmı ile muhafazakar politikacılar ve Katolik Kilisesi yasaya tepki gösteriyor.

Fransa eski İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, bir toplumun en zayıfları koruması, onlara bakması ve asla ölüme terk etmemesi gerektiğini savundu. Yasanın destekçileri ise, iyileşme şansı olmayan hastalara yaşamlarının sonunda kendileri hakkında karar verebilme özgürlüğü tanımanın doğru olduğunu dile getiriyor.

Muhafazakarların hakimiyetindeki Senato daha önce tasarıya karşı oy kullanmıştı. Ancak Fransa'da yasama sürecinde son sözü alt meclis konumundaki Fransa Ulusal Parlamentosu söylüyor. Ötanazi yasası son olarak Fransa Anayasa Konseyi tarafından incelenecek ve anayasaya uygun görülmezse gerekli düzeltmeler yapılacak.

Reuters/ ET,MUK

Kaynak: Deutsche Welle

Politika, Fransa, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa Ötanazi Yasasını Onayladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
Denizli’de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde

16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:15
Altın yatırımcısını kahreden grafik
Altın yatırımcısını kahreden grafik
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:22
Bakanlığın önünde gergin dakikalar Polis ekipleri müdahale etti
Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 17:09:36. #7.13#
SON DAKİKA: Fransa Ötanazi Yasasını Onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.