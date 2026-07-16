Fransa Ötanazi Yasasını Onayladı

Fransa'da Meclis tartışmalı ötanazi yasasını onayladı. Muhafazakar kesim ile Katolik Kilisesi'nin karşı çıktığı yasa, uygulamada katı koşullara bağlı kılınıyor.Fransa parlamentosu Çarşamba günü yoğun tartışmalar yaşanan bir oturumun ardından "yardımlı ölüm" yasa tasarısını onayladı. Milletvekilleri, iyileşme şansı olmayan yetişkin hastalara katı koşullar altında ölümcül ilaçlara erişim imkanı sağlayan tasarıya 241'e karşı 291 oyla onay verdi.

Yasaya göre ötanazinin uygulanabilmesi için hastanın ileri veya son aşamada ölümcül bir hastalıktan muzdarip olması ve kararını özgür ve bilinçli bir şekilde verebilmesi gerekiyor.

Ayrıca hastayı öldürecek ilacın da ilgili kişinin kendisi tarafından ya da fiziksel olarak bunu yapamadığı durumda sağlık personeli tarafından verilmesi şart koşuluyor. Bu aşamadan önce birden fazla doktorun yardımlı ölüm başvurusunu incelemesi ve onay vermesi gerekiyor. Ek olarak, söz konusu onay verildiği takdirde hastaya, kararı hakkında bir kez daha etraflıca düşünmesi için iki günlük süre verilmesi de zorunlu tutuluyor.

Muhafazakarlar ve Kilise tepkili

Anketlere göre Fransa nüfusunun büyük çoğunluğu yeni düzenlemeyi desteklerken doktorların bir kısmı ile muhafazakar politikacılar ve Katolik Kilisesi yasaya tepki gösteriyor.

Fransa eski İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, bir toplumun en zayıfları koruması, onlara bakması ve asla ölüme terk etmemesi gerektiğini savundu. Yasanın destekçileri ise, iyileşme şansı olmayan hastalara yaşamlarının sonunda kendileri hakkında karar verebilme özgürlüğü tanımanın doğru olduğunu dile getiriyor.

Muhafazakarların hakimiyetindeki Senato daha önce tasarıya karşı oy kullanmıştı. Ancak Fransa'da yasama sürecinde son sözü alt meclis konumundaki Fransa Ulusal Parlamentosu söylüyor. Ötanazi yasası son olarak Fransa Anayasa Konseyi tarafından incelenecek ve anayasaya uygun görülmezse gerekli düzeltmeler yapılacak.

Reuters/ ET,MUK