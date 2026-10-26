Fransa Savunma Bakanı Vautrin, E5'in Ukrayna'ya desteğinin süreceğini söyledi - Son Dakika
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Fransa Savunma Bakanı Vautrin, E5'in Ukrayna'ya desteğinin süreceğini söyledi

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Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin, E5 ülkelerinin Paris'teki toplantısında Ukrayna'ya desteğin süreceğini ve durmayacağını söyledi. Toplantıda Avrupa'nın güvenlik sorunları, Orta Doğu'daki gelişmeler ve savunma sanayisinde hızlı üretim ele alındı.

Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin, Fransa, Almanya, Polonya, İngiltere ve İtalya'dan oluşan E5 ülkelerinin Ukrayna'ya destek konusunda kararlı olduğunu belirtti.

E5 ülkelerinin savunma bakanlarının katılımıyla başkent Paris'te toplantı düzenlendi. Toplantıda, Ukrayna'ya destek, kıtanın savunması meseleleri ve Orta Doğu'daki son gelişmeler ele alındı.

Vautrin, toplantı sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, E5 ülkelerinin Ukrayna'ya destek konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Bu ülkeye yönelik desteklerinin durmayacağını vurgulayan Vautrin, Ukrayna Savunma Bakanı Yevgeni Khmara ile ülkesinin ihtiyaçları ve buna nasıl karşılık verecekleri konusunda görüştüklerini dile getirdi.

Vautrin, toplantıda, Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı güvenlik sorunları ve bunlara nasıl yanıt vereceklerini de ele aldıklarını aktararak, "Gözümüzün korkutulmasına ve bölünmemize asla izin vermemek bizim için son derece önemli." dedi.

Temmuzda Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde "daha güçlü bir NATO bünyesinde daha güçlü bir Avrupa" hedefini görüştüklerine işaret eden Vautrin, E5 ülkeleri olarak bu hedefi belirli bir takvim ve metotla uygulamaya koymak için birlikte çalışmaya karar verdiklerinin altını çizdi.

Vautrin, bunu "yük aktarımı" talep eden ABD ile şeffaf bir çerçevede yürüteceklerine dikkati çekerek, toplantıda savunma sanayisi alanındaki ortak hedefleri de ele aldıklarını belirtti.

Savunma sanayisi alanında daha fazla ve hızlı üretim yapmak istediklerini dile getiren Vautrin, bugünün ve yarının çatışmalarına uygun askeri ekipman üretme arzularını ifade etti.

"Son derece yakın analizlere sahip olduğumuzu gözlemledik"

Vautrin, E5 ülkeleri arasında askeri alanda daha fazla işbirliği yapılması gerektiğini belirterek, "Yakın ve Orta Doğu'daki durum ve tabii ki Avrupalıların bu bölgedeki çıkarları konusunda son derece yakın analizlere sahip olduğumuzu gözlemledik." dedi.

Farklı Avrupa ülkeleriyle birlikte bölgedeki seyrüsefer özgürlüğünü yeniden sağlamak için seferber olduklarını belirten Vautrin, bunun akaryakıt tedarikleri için belirleyici bir unsur olduğunu söyledi.

Vautrin, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sisteminin, Ukrayna ordusuna sunduğu internet hizmetinin yavaşlatılmasını da görüştüklerini aktararak, "Ukrayna'nın kendisini ekipmanlarla donatmasını sağlamak, Ukrayna'nın daha bağımsız olması için uydu konusunda daha ileriye gitmek demek." ifadesini kullandı.

Fransız Bakan, E5 ülkelerinin savunma bakanlarının bir sonraki toplantısının Mart 2027'de İtalya'nın başkenti Roma'da düzenleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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