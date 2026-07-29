Fransa, tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşıyor - Son Dakika
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Fransa, tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşıyor

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- Ülkede yıl başından bu yana 13 binden fazla yangın çıktı, 116 bin hektardan fazla alan kül oldu Yangın söndürme çalışmalarında 2 itfaiye eri hayatını kaybetti, 100'e yakın itfaiyeci yaralandı

Fransa, tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşarken özellikle güneybatıdaki vilayetlerde günlerdir devam eden yangınları karadan ve havadan söndürme çalışmaları sürüyor.

Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da yıl başından bu yana çıkan 13 binden fazla yangında 162 bin futbol sahasına tekabül eden 116 bin hektar alan kül oldu.

Bu sezon çıkan orman yangınlarında, daha önce Temmuz 2022'de kaydedilen rekor aşıldı.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerine göre, ülkede bugüne kadarki en büyük orman yangınlarının yaşandığı 2022'de, toplam 66 bin 300 hektar alan yandı.

Fransa yangınlarla mücadele için AB'den destek istedi

Yangın sezonu bu yıl geçmiş yıllara kıyasla çok daha erken başlarken yangınlarla mücadele için A400M askeri nakliye uçağı devreye sokuldu, binlerce askeri personel çalışmalarda görev aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkeyi etkisi altına alan yangınlarla mücadele için Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması'nın devreye sokulmasını istedi.

Bu kapsamda AB ülkeleri Fransa'nın yangınlarla mücadelesine destek verirken Hırvatistan, Portekiz, Çekya ve Slovakya ülkeye yangın söndürme uçağı ya da helikopter gönderdi.

Türkiye de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Fransa'ya 2 yangın söndürme uçağı görevlendirdi.

Gironde yangını Bordeaux şehrinin tahliyesini gündeme getirdi

Ülkenin güneybatısındaki Gironde vilayetinde yaklaşık 1 haftadır devam eden ve henüz kontrol altına alınamayan yangın ülke tarihinin en büyük yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Rüzgarın ve hava koşullarının etkisiyle hızla geniş alanlara yayılan yangında şu ana kadar 42 bin hektardan fazla alan kül oldu.

Vilayetin Merignac kentinde havalimanı çevresindeki yangına müdahale eden 2 itfaiye görevlisi hayatını kaybederken 100'e yakın itfaiyeci yaralandı.

Ayrıca vilayet genelinde 220 bini aşkın kişi tahliye edildi, çok sayıda tatil köyü ve kamp boşaltıldı.

Tahliye çalışmalarından 23 kasaba ve kent etkilenirken yangınlarda 240 yerleşim yeri zarar gördü.

İçişleri Bakanlığı vilayetin büyük şehirlerinden Bordeaux'nun tahliyesi dahil tüm ihtimallere karşı hazırlık yaptıklarını bildirirken, henüz söndürülemeyen yangın dün itibarıyla kısmen kontrol altına alındı.

Yangınlar nedeniyle vilayetteki 13 bin şirket faaliyet gösteremez hale geldi.

Var, Landes ve Haute-Corse vilayetlerindeki yangınlar sürüyor

Landes vilayetinde 23 Temmuz'dan bu yana devam eden yangında 198 bina kül oldu, 3 bin 600 hektar alan yandı. Dün kontrol altına alınan yangın henüz söndürülemedi.

Ülkenin Korsika Adası'nda da yaklaşık 15 gündür farklı noktalarda çıkan yangınlarla mücadele devam ediyor. Özellikle Haute-Corse vilayetinde etkili olan yangınlarda 2 bin hektara yakın alan yok oldu.

Paris'in "akciğeri" olarak bilinen Fontainebleau Ormanı'nın onda biri yandı

Paris'e 60 kilometre uzaklıkta bulunan, şehrin akciğerleri olarak bilinen Fontainebleau Ormanı'nda 12 Temmuz'da çıkan yangın hızla yayıldı.

Günlerce süren mücadelenin ardından söndürülen yangında Fontainebleau Ormanı'nın yaklaşık onda birine karşılık gelen 2 bin hektar alan kül oldu.

Sivil toplum kuruluşları ve dernekler Paris'te olası yangınları önlemek için kampanya başlattı.

Yangınlar hava kalitesini olumsuz etkiledi

Fransa'nın güneybatısındaki yangınlar nedeniyle 4 vilayetteki hava kalitesi alarm seviyesi yükseldi.

Nouvelle-Aquitaine Bölgesel Sağlık Ajansına (ARS) göre, bölgedeki Gironde, Landes, Dordogne ve Lot-et-Garonne vilayetlerinde hava kalitesi oldukça düştü.

Nouvelle-Aquitaine hava kalitesi gözlem kurumu Atmo, bölgenin farklı noktalarında devam eden yangınların ve meteorolojik koşulların bu parçacıkların taşınmasını kolaylaştırdığını ve hava kalitesinin alarm seviyesinde olduğunu kaydetti.

Yetkililer, bölgeyi etkisi altına alan dumanlara karşı maske takılmasını önerirken hükümet ülkenin güneybatısında 2,5 milyon maskenin sağlık açısından ihtiyaç sahiplerine öncelik verilerek dağıtılacağını açıkladı.

Olağan dışı kuraklık ve hava koşulları yangınların hızla yayılmasında etkili oluyor

Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS), tüm göstergelerin Fransa'da olağan dışı bir kuraklık yaşandığına işaret ettiğini ve ülke genelindeki derelerin yüzde 25'inin kuruduğunu bildirdi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Meurthe-et-Moselle vilayetinde de kuraklık alarmı 4 seviyeli alarm sisteminde 3. seviyeye çıkarıldı.

Meurthe-et-Moselle Valiliği, vilayette 2022'den bu yana en kötü kuraklık seviyesinin yaşandığını ve halihazırda rekor sayıda akarsuyun kuruduğunu açıkladı.

Hava koşulları dikkate alındığında kuraklığın daha da kötüye gideceği değerlendirmesinde bulunan uzmanlar, bu durumun yangınların hız kazanmasında da etkili olduğunu belirtiyor.

Öte yandan termometrelerin rekor seviyelere ulaştığı ülkede aşırı sıcaklıklar da yangın ihtimalini artırıyor.

Tarihinin en sıcak haziranını yaşayan Fransa bugünlerde yılın 4'üncü sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Meteo-France ülke genelinde termometrelerin 34-36 derece olacağı bazı şehirlerde sıcaklığın 40 dereceyi aşacağını bildirdi.

Haziranın son haftaları ile temmuz başında etkili olan sıcak hava dalgasında geçen yıllara kıyasla yaklaşık 6 bin fazladan ölüm kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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