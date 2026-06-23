Fransa Tarihinin En Sıcak Günü - Son Dakika
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Fransa Tarihinin En Sıcak Günü

23.06.2026 21:52
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Fransa, 29,8 derece ile tarihinin en sıcak gününü yaşarken, 1800 okulda eğitime ara verildi.

Günlerdir aşırı sıcakların etkili olduğu Fransa, ülke genelinde ortalama 29,8 derece hava sıcaklığıyla tarihinin en sıcak gününü geçirdi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamada, 22 Haziran'ı 23 Haziran'a bağlayan gecenin ortalama 21,6 dereceyle Fransa tarihinin en sıcak gecesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, birçok vilayette alarm seviyesinin turuncu ve kırmızıya yükseltildiği kaydedilirken aşırı sıcak havaların ülkede 25 Haziran'a kadar etkili olacağı ifade edildi.

Ülke genelinde gün içinde ortalama sıcaklığın 29,8 dereceye ulaştığı bilgisi paylaşılan açıklamada, bugünün Fransa tarihinin en sıcak günü olduğu bildirildi.

Yaklaşık 1800 okulda eğitime ara verildi

Fransa Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, Paris'teki Ulusal Meclis Genel Kurulunda ülkede etkili olan aşırı sıcakların eğitim üzerindeki etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geffray, aşırı sıcaklar nedeniyle ülkedeki yaklaşık 1800 okulda eğitime ara verildiğini, 8 bin okulun ise eğitim öğretim saatlerinde değişikliğe gittiğini kaydetti.

Aşırı sıcaklar Eyfel Kulesi ziyaretlerini de etkiledi

Turistlerin uğrak noktalarından olan Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi, sıcak havalar nedeniyle kapılarını bugün ziyarete erken kapattı.

Kulenin önündeki bilgi panosunda yer alan açıklamaya göre, aşırı sıcaklardan dolayı yapı, yerel saatle 16.00'da ziyarete kapatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa Tarihinin En Sıcak Günü - Son Dakika

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