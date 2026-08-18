Fransa Tarımında Derin Kriz

Fransa Tarım Bakanı Annie Genevard, kuraklık, aşırı sıcaklar ve orman yangınları nedeniyle ülkedeki tarım sektörünün derin bir krizden geçtiğini belirtti.

Genevard, konuk olduğu kamu yayıncısı Franceinfo'da, yaz aylarındaki hava koşullarının tarım üzerindeki etkisine dair açıklamalarda bulundu.

Kuraklık, aşırı sıcaklar ve orman yangınları nedeniyle ülkedeki tarım sektörünün derin bir krizden geçtiğini dile getiren Genevard, "Korkunç bir yaz geçiriyoruz." dedi.

Genevard, Fransız çiftçilerin bu durum nedeniyle ciddi bir bedel ödediğini ve ülkedeki tarım üretiminin farklı düzeylerde etkilendiğini ifade ederek, meyve ve sebzelerin daha küçük ebatlarda olması nedeniyle fiyatlarda genel olarak ciddi bir artış görülmediğini kaydetti.

Tarım ürünlerinin üretimindeki düşüşe dair henüz bir sayı belirleyemediklerine işaret eden Genevard, 27 Ağustos'ta sahadaki durumu görüşmek, sektör ve bölgelere göre yardımları düzenlemek için valilerle bir araya geleceklerini belirtti.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Temmuz'dan bu yana ilk kez aşırı sıcaklar nedeniyle verilen turuncu alarm tüm illerde sona erdi.