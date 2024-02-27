Fransız makamlarınca yapılan 3 yıllık soruşturma sonucu el konulan 8 bin 597 sikke Türkiye'ye diplomatik yolla iade edilecek.
Ulusal basındaki haberlere göre, Fransız Gümrük İstihbarat Servisinin (DNRED) 3 yıllık soruşturması sonucunda yasa dışı antik eser kaçakçılık ağı çökertildi.
Fransız gümrük görevlileri 2022'de bir evde 6. yüzyıla ait Anadolu menşeli 8 bin 597 sikke buldu.
Bu paraların evin dört bir yanındaki kutularda, televizyon dolabı ve buzdolabı poşetlerinde muhafaza edildiği tespit edildi.
Yapılan araştırmalar, bu evdeki hane halkının halihazırda yasa dışı şekilde elinde bulundurduğu 15 bin antik eserden 7 binden fazlasını sattığını ortaya koydu.
15 bin eserin toplam değerinin 1,5 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.
Bu kaçakçılık ağının organizatörleri Türkiye'de Türk makamlarınca tutuklandı.
Kaçak eserlerin bulunduğu evde oturan kişi yakın zamanda yerel mahkemede hakim karşısına çıkacak.
Fransız makamlarının evde tespit ettiği antik eserler Türkiye'ye diplomatik yolla iade edilecek.
Son Dakika › Güncel › Fransa, Türkiye'ye 8 Bin 597 Sikkeyi İade Edecek - Son Dakika
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