Fransa, UNIFIL Üssüne Yapılan Saldırıları Kınadı - Son Dakika
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Fransa, UNIFIL Üssüne Yapılan Saldırıları Kınadı

Fransa, UNIFIL üssüne düzenlenen roketli saldırıları kınayarak barış gücünün güvenliğini vurguladı.

21.11.2024 11:47
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Fransız hükümeti, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait üsse roketin isabet ettiği saldırıları kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 19 Kasım'da UNIFIL üssüne roket atılması sonucu 4 barış gücü askerinin yaralandığı ve bunlardan 3'ünün hastaneye kaldırıldığı hatırlatıldı.

Aynı gün Fransız askerlerinin yer aldığı UNIFIL devriyesine de ateş açıldığı ancak kimsenin yaralanmadığı belirtilen açıklamada, UNIFIL'in "görevini tam anlamıyla yerine getirebilmesi için hareket özgürlüğünün sağlanmasının zorunluğu olduğu" vurgulandı.

UNIFIL'e yönelik saldırıların kınandığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) personeli ile tesislerinin güven ve emniyetinin sağlanmasının gerektiği bildirildi.

Açıklamada, Fransa'nın yerinden edilenlerin evlerine dönmelerine imkan verecek BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının tüm taraflarca "tam olarak uygulanması" ve derhal ateşkes sağlanması çağrısı yinelendi.

UNIFIL, 19 Kasım'da Lübnan'ın güneyinde UNIFIL askerleri ve tesislerinin hedef alındığı 3 saldırı düzenlendiğini ve saldırıların birinde 4 barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

Açıklamada, "Büyük ihtimalle Lübnan'daki devlet dışı aktörler tarafından ateşlenen bir roketin Ramiye köyünün doğusundaki 'UNP 5-42' üssüne isabet etmesi sonucu görev başındaki 4 Ganalı barış gücü askeri yaralandı." bilgisi paylaşılarak Hizbullah'a işaret edilmişti.

BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hattın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve BM Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa, UNIFIL Üssüne Yapılan Saldırıları Kınadı - Son Dakika

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