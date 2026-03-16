Fransa ve Cezayir Dışişleri Bakanları Görüştü
Fransa ve Cezayir Dışişleri Bakanları Görüştü

16.03.2026 14:10
Bakan Barrot, Orta Doğu ve Batı Sahra konularını Cezayirli mevkidaşı ile ele aldı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Cezayirli mevkidaşı Ahmed Attaf ile Orta Doğu'daki gelişmeleri ve Batı Sahra meselesini ele aldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Barrot, Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf ile telefonda görüştü.

Görüşmede, "öncelikle İran ve çevresinde yaşanan bölgesel gerilim ile Batı Sahra konusundaki son görüşmeler olmak üzere Afrika ve Orta Doğu'da iki ülkenin ortak çıkarlarına ilişkin konuların" ele alındığı belirtildi.

Ayrıca görüşmede, Fransa ve Cezayir arasında göç ve güvenlik alanlarında ikili işbirliğinin yeniden sağlanmasının önündeki zorlukların masaya yatırıldığı aktarıldı.

Bakanların, bölgesel ve uluslararası krizlerin yaşandığı dönemde siyasi diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

Görüşme 2024'ten bu yana Cezayir ile Fransa arasındaki ikili ilişkilerin gergin seyrettiği bir döneme denk geldi. Bakan Barrot ve Cezayirli mevkidaşı, en son Kasım 2025'te G20 Zirvesi marjında görüşme gerçekleştirmişti.

Fransa ile Cezayir arasındaki ilişkiler son yıllarda gergin seyrediyor

İki ülke arasında, Fransız yetkililerin yıllardır iade etmeyi reddettiği Cezayir arşivi ve Paris'teki İnsan Müzesi'nde bulunan halk devrimi liderlerinin kafatasları, Fransa'nın 1960-1966 yılları arasında Cezayir Çölü'nde gerçekleştirdiği nükleer denemelerin kurbanları için tazminat ödenmesi ve Bağımsızlık Savaşı (1954-1962) sırasında kaybolan 2 bin 200 kişinin akıbetinin açıklığa kavuşturulması gibi çözüm bekleyen tarihi konular bulunuyor.

Bu sorunların yanı sıra Fransa'nın temmuz 2024'te, egemenlik tartışmalarının olduğu Fas'ın Batı Sahra bölgesinde Fas lehine özerklik planına destek verdiğini duyurması, bölgede bağımsızlık yanlılarını destekleyen Cezayir ile ilişkileri iyice bozmuştu. Cezayir, Temmuz 2024'te Fransa'nın Batı Sahra adımına tepki olarak Paris'teki büyükelçisini geri çekmişti.

Ayrıca Cezayir'in, Fransa'nın sınır dışı ettiği Cezayirli tutukluların ülkeye girişine izin vermeyerek geri göndermesi de son dönemde ikili ilişkileri geren konulardan olmuştu.

İki ülke ilişkileri, nisan 2025'te Cezayir'in, 12 Fransız diplomatı sınır dışı etme kararı alması ve Fransa'nın da buna misilleme yaparak 12 Cezayirli diplomatı sınır dışı edip, Cezayir Büyükelçisini geri çağırması ile tırmanmıştı.

Kaynak: AA

14:35
14:28
14:20
13:51
13:47
13:18
