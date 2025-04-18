Fransa ve Haiti Ortak Tarih Komisyonu Kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa ve Haiti Ortak Tarih Komisyonu Kurdu

Fransa'nın Haiti'ye dayattığı tazminat, yeni kurulan komisyonla araştırılacak.

18.04.2025 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın, 17 Nisan 1825'te bağımsızlığını tanıdığı eski sömürgesi Haiti'ye dayattığı "bağımsızlık tazminatının" etkileri, kurulan ortak tarih komisyonu tarafından araştırılacak.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Kralı 10. Charles'ın 17 Nisan 1825'te aldığı bir kararnameyle Haiti'nin bağımsızlığını resmen tanıdığı ancak bu tanımanın çok ağır bir mali yük karşılığında gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, bu kararla genç bir milletin özgürlüğünü büyük bir bedelle elde ettiği ve bu bedelin "tarihin adaletsiz gücü" tarafından şekillendirildiği ifade edilerek, bu olayın üstünden 200 yıl geçtiğini, artık tarihle yüzleşmenin zamanı geldiği vurgulandı.

"Tarihi gerçekliği kabul etmek, unutmayı ve silmeyi reddetmek demektir. Bu aynı zamanda Fransa için Haiti açısından acı verici olan ve 1825'te başlayan bir hafızanın inşasında kendi payına düşen gerçeği üstlenmek anlamına geliyor." ifadesi kullanılan açıklamada, Fransa ve Haiti'nin ortak geçmişini araştıracak bir tarih komisyonu kurulduğu belirtildi.

Söz konusu komisyonun çalışmalarını tamamladıktan sonra, gerekli derslerin alınması ve sükunet içinde bir gelecek inşa edebilmek adına her iki hükümete tavsiyelerde bulunacağı kaydedilen açıklamada, komisyonun her iki ülkenin tarihçilerinden oluşacağı ve 1825'te Haiti'ye dayatılan "tazminatın" etkilerini de araştıracağı aktarıldı.

Açıklamada, komisyonun eş başkanlığının tarihçi Yves Saint-Geours ve tarihçi Gusti-Klara Gaillard Pourchet tarafından yürütüleceği belirtilirken, iki ülke arasındaki diyaloğun samimi ve açık bir şekilde yürütülmesi beklentisine yer verildi.

Haiti'nin hürriyeti için Fransa'ya ödediği "tazminat"

Haiti, 1 Ocak 1804'te Fransız sömürgesinden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmişti.

Fransa Kralı 10. Charles, Haiti'nin bağımsızlığını kabul etmenin karşılığında 17 Nisan 1825'te aldığı kararnameyle yeni kurulan ülkeye 150 milyon frank tazminat dayattı.

Daha sonra 90 milyon franka indirilen "tazminat" için Haiti, 20. yüzyılın başlarına kadar ödeme yapmak zorunda kalmıştı.

New York Times gazetesinin, 2022'de yayımladığı haberde, Eyfel Kulesi'nin yapımını finanse eden Fransız bankası Credit Industriel et Commercial'ın (CIC), Haiti'den "bağımsızlık bedeli" adı altında para aldığı iddia edilmişti.

Haberde, Haiti'nin 64 yıl boyunca Fransa'ya yaptığı ödemelerin takip edildiği ve söz konusu ödemelerin bugün yaklaşık 560 milyon dolar değerinde olduğu belirtilmişti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Kültür, Fransa, Hukuk, Dünya, Haiti, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa ve Haiti Ortak Tarih Komisyonu Kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum
Antalya’da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı Antalya'da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı
Tuzla’da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu 38 kişi hayatını kaybetti ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu

21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
17:45 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
09:25 Dünyaevine giren Aleyna Dalveren’e düğünde altın yağdı Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı
09:08 Pankart krizi sürüyor Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti
09:00 Boupendza’nın anısını hiçe saydılar Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
08:59 Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı
08:50 Avrupa Birliği’nden Arap ülkesine vize muafiyeti Avrupa Birliği'nden Arap ülkesine vize muafiyeti
08:50 Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 21:38:42. #7.12#
SON DAKİKA: Fransa ve Haiti Ortak Tarih Komisyonu Kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement